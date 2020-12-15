燃灯会本周有望被收录为联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录. December. 15, 2020 07:45. by 韓基渽 record@donga.com. 据悉，韩国代表性佛教活动、国家非物质文化遗产122号“燃灯会”将于本周被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。14日，据外交部透露，14日至19日(当地时间)在法国巴黎举行的第15届联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会(简称非物质遗产委员会)上，最终确定是否被收录，并于16日做出决定。联合国教科文组织非物质遗产委员会下属的评估机构上月17日曾做出劝告将燃灯会列入联合国教科文组织非物质文化遗产的判断。 如果燃灯会申遗成功，这将成为韩国第21个联合国教科文组织人类非物质文化遗产。宗庙祭礼和宗庙祭礼乐在2001年首次被收录，盘索里、江陵端午祭、泡菜文化等也相继被收录。最近，济州海女文化和摔跤分别于2016年和2018年被登载。

한국어