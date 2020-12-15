“氢燃料汽车最强”现代汽车占据世界市场74%的份额. December. 15, 2020 07:45. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据调查，现代汽车借助运动型多功能车(SUV)、公交车、卡车等多种氢燃料电动汽车阵容，继去年后今年继续主导着世界氢燃料电动汽车市场。 市场调查企业SNE Research14日表示，对今年1~9月全球氢燃料电动汽车销量进行统计的结果显示，共销售了6664辆，其中现代汽车销售了4917辆，市场占有率为73.8%。与去年同期相比，销售量增加了61.3%。排名第二、三位的日本丰田和本田的销量同比减少了61.8%和27.2%，销量分别只有767辆和187辆。 现代汽车在运动型多功能车(SUV)“Nexo”、公交车“Electric FCEV”持续热销的情况下，今年又推出卡车“Xcient FCEV”，具备兼顾轿车和商用车的氢燃料电动车产品群，这一点起到了积极的影响。相反，丰田的氢燃料电动车“Mirai”今年迎来上市第6年，在市场上被视为老旧产品，而且因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在美国国内的生产和销售一度中断。 但是，汽车业界的氢燃料电动汽车竞争有望在明年全面展开。丰田本月9日(当地时间)在日本大力宣传一次完全充电最多可行驶850公里的“高性能轿车”，并推出了第二代Mirai车型，明年还将在美国销售。丰田计划以日本国内135个氢气加氢站基础设施和日本政府的氢气产业培育政策为基础，将年生产量增加到3万辆，是之前款的10倍。 去年没有取得像样的销售成绩的中国企业今年1~9月也凭借本国国内的卡车订单，创下了100辆以上的销售业绩，预计明年也将展开攻击性扩大供给。

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