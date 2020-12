仔细想一想”. December. 14, 2020 08:00. by 鄭美京 mickey@donga.com. 世界为确保新冠疫苗展开了激烈的竞争。韩国与美国和欧洲相比,扩散趋势并不严重。但还是有人担心在竞争上是不是已过于落在后边。 △"No one wants to put their eggs in one basket."(“没有人愿意把鸡蛋放在一个篮子里。”) 很多国家正在制定通过先购买合同确保充足疫苗的战略。此外,还制定了不只依赖于一种疫苗,确保多种疫苗来分散危险的战略。“没有人愿意把鸡蛋放在一个篮子里。”这是投资的基本原则。日内瓦大学院全球保健中心共同负责人苏埃里·穆恩(音)表示:“投资原则在确保疫苗方面也同样适用。” △"Just doing the maths, you can see it's not enough to go around."(“如果计算一下,就会发现,没有足够的数量来分享。) 据悉,到明年为止,辉瑞等主要疫苗制造公司供应量的一半左右已经由美国、欧洲、日本等一些国家抢先占领。这些国家虽然只占全世界人口的10%∼15%,但疫苗却占了一半。“无国界医生组织”的总指挥悉尼·翁(音)表示:“如果计算一下,就会发现,(其他国家)没有足够的数量来分享。”“Do the math”的意思是“计算”和“用逻辑思考”,在美国是“math”,在欧洲是“maths”。“Go around”是需要分享医疗品、生活必需品、食物时使用的词语。 △“The biopharmaceutical industry has a once-in-a-generation opportunity to reset its reputation.”(“生物制药界拥有了重塑声誉的一生一世绝无仅有的好机会。”) 一直以来,大型制药公司的形象都不太好。但是以这次积累的技术力为基础,成功实现了疫苗的商用化,可以“提升”其形象。制药公司伊莱里利的首席执行官大卫·利克斯说:“生物制药界拥有了重塑声誉的一生一世绝无仅有的好机会。”“Once-in-a-generation”也可以写作“once-in-a-lifetime”。在单词的意义上,它经常与“opportunity(机会)”结合使用。

