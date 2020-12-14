单日确诊患者1030人，因应对迟缓面临危机的韩国防疫. December. 14, 2020 08:00. . 据统计，昨天新增新冠确诊患者为1030人，自新冠疫情暴发以来首次超过了1000人。到11日为止，原先每天只有600人左右的患者规模突然增加到了900、1000名，增加速度也非常惊人。文在寅总统昨天主持了中央灾难安全对策本部会议，并表示，“现在是全力阻止新冠疫情扩散的绝处逢生的时间”，“如果中央对策本部认为不可避免，就应果断地决定（提高保持社交距离级别）”。 截止到13日的最近一周内，韩国国内感染者日均719.6人，略低于提升至保持社交距离第三阶段标准的800人。但专家指出，考虑到目前的急剧扩散趋势，有必要采取先发制人的应对。此前，政府曾4次上调“保持社交距离”阶段，但患者增加趋势从未减弱。这是因为，虽然已经满足了提升“保持距离”的标准，但每次都错失了提升的时机。保持社交距离第三阶段要停止运营包括电影院和澡堂在内的50万个设施，是近乎“封锁”的措施。禁止10人以上的聚会，连婚礼也不能举行。虽然社会、经济上的打击很大，但如果错失机会，经济损失反而会更大。在欧洲，为了防止圣诞节前扩散，也正在讨论开始全面封锁的方案。 医疗体系的崩溃也进入了倒计时。在医疗基础设施相对较好的首尔和首都圈地区，因为没有病房，在家等待的患者已超过500名。本月11日，京畿道6名确诊患者因为在附近首都圈也找不到病房，被送往300公里外的全南木浦市医疗院。上周末，首尔的所有急救室一度处于“无法接诊”的状态。新冠患者占据了医院急诊室内的隔离病床，普通急诊患者正在“急诊室团团转”。如此下去，令人担心大邱、庆北事件时庆山高中生因未能及时接受治疗而死亡的事件会重演。即使为时嫌晚，政府也应考虑最大限度地确保国立、公立医院的病床，并以合理的补偿为条件、向民间综合医院下达动员的方案。 随着新冠疫情的长期化，个体营业者的损失无法用语言形容。新冠疫情暴发以来，民间消费比2008年全球金融危机时萎缩幅度更大。如果实行“保持社交距离”第三阶段，预计民间消费年度将减少16.6%。为了减轻为配合防疫而承受营业限制的小工商业者的损失，政府应尽快支付第三次灾难支援金。 虽然新冠疫情严重，但上周末开张的滑雪场里，为了乘坐缆车而紧挨着排队等待的滑雪者们让医疗人员们没精打彩。虽然是娱乐设施，但在申报为“普通餐厅”后凌晨营业的休息室俱乐部，一大早就挤满了人。如果不能阻止目前的扩散趋势，就会像欧洲一样，每天出现数千名确诊患者。由于政府的安逸应对，到明年上半年为止很难期待疫苗的帮助。到那时为止，只能靠戴口罩和停止日常生活来坚持。此时此刻，比任何时候都更加迫切需要每一位国民的自发参与。

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