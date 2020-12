“用音乐来抚慰因新冠病毒而疲惫的心灵”. December. 14, 2020 08:01. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “音乐能将人们团结在一起。 没有想到传染病会成为探索这种音乐作用的契机。” 美籍华裔大提琴演奏家马友友(65岁•Yo-Yo Ma)与英国女钢琴家凯瑟琳•史托特(62岁)一起推出了专辑《Songs of Comfort》(慰藉之歌)。从格里格的《索尔辛格之歌》到英国民谣《男孩丹尼》,再到电影《绿野仙踪》中的《跨越彩虹》等。将古典音乐和大众广泛传播的民俗音乐融为一体。 唱片是由美国的新冠病毒封锁令开始的。马友友在今年早春几乎中断所有演奏活动后,开始在其位于马萨诸塞州剑桥的家中自拍视频。和唱片同名的《Songs of comfort》成为系列题目,全世界有1800万名以上观众观看。包含这些影像的唱片将于11日在韩国发行。记者近日通过电子邮件采访了马友友。 “我总是努力越过警戒线。不仅是国与国之间的国境,我们还试图超越各种体裁和传统的界限。我相信,只要以开放的心态看待世界,无论在哪里都能找到共同点。只要彼此相互理解、共同制造回忆、相互安慰和传递希望,人类就能建立起合作和理解的新时代。” 在专辑中收录的歌曲中,特别是与个人回忆或经验相关的歌曲。 “与其说是回忆,不如说是以德沃夏克新世界交响曲第二乐章的旋律创作的《Goin' Home》和我们家族有关。我的岳父是一位优秀的男中音歌唱家,虽然已经90岁了,但依然用优美的声音唱歌。丈人的老师是著名歌唱家罗兰德•海斯,而海斯先生的老师是德沃夏克在美国逗留时期所收的弟子哈里•伯利。” 据悉,德沃夏克在创作该旋律时,曾想象过伯利的声音。伴奏者凯瑟琳-史托特和他作为音乐伙伴合作了很长时间。 “从一起演奏前开始,两人就一直是好朋友,因此此次合作更具有亲密的氛围。我想告诉大家的是,凯瑟琳主要挑选了这张专辑中的音乐。凯瑟琳说‘歌曲是包含感情的小胶囊’,我们用这些胶囊制作了能够抚慰拥有不同经历的各大洲很多人内心的卓越的专辑。” 马友友表示,正在翘首等待再次访问韩国的日子。 “韩国一直是我最珍惜的音乐故乡之一。希望到那时为止,大家能从远处通过这个新项目得到安慰和发现希望。”

한국어