美国：“疫苗登陆作战D日”……从14日开始接种. December. 14, 2020 08:01. by 李雪记者、华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.comlightee@donga.com. 世界最大新冠感染国美国的新冠疫苗接种将从当地时间14日开始。美国累计确诊患者和死亡者分别突破1600万和30万，特朗普政府把接种疫苗的时间比作第二次世界大战当时盟军诺曼底登陆作战的实行日“D日”，表现出了期待感。 美国疾病控制和预防中心咨询机构预防接种咨询委员会12日劝告16岁以上的美国人接种美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司共同开发的新冠疫苗。如果疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德接受这一劝告，最终批准使用疫苗，就可以实际接种。此前，美国食品和药品管理局11日批准了辉瑞疫苗的紧急使用。 特朗普政府的疫苗开发项目“超高速作战”的最高运营负责人、陆军大将古斯塔夫·费纳12日在记者会上表示：“就像D日成为第二次世界大战的决定性转折点一样，我们也站在了结束（与病毒的战争）的起点上。” 第一批290万剂疫苗量将于13日从北部密歇根州卡拉默州的生产设施出发，前往美国全境，从14日开始首先向医护人员、居住在疗养院的老弱者接种。考虑到疫苗需要零下70度的超低温保管的特性，美国动用了可以维持10天冰凉的装满干冰的特殊集装箱，运输卡车还安装了追踪位置、温度、暴露光线、移动的装置。 此外，美国食品和药品管理局将于17日讨论美国制药公司摩德纳的新冠疫苗的紧急使用许可问题。英国阿斯利康制药公司12日表示：“将在6周内申请美国国内疫苗的使用许可。”

한국어