美国国会人权机构主席：“担心韩国《禁止对朝鲜传单法》……如果通过，将召开关于损害人权的听证会”. December. 14, 2020 08:01. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在韩国国会即将通过禁止向朝鲜散发传单的南北关系发展法修改案（禁止对朝鲜散发传单法）之际，美国国会罕见地出现了强烈的批评声音。美国国会认为，不仅是朝鲜人权问题，韩国的民主主义原则也值得忧虑。 担任美国国会内跨党派国际人权机构“汤姆·兰托斯人权委员会”共同主席的众议员克里斯·史密斯当地时间11日发表声明，批评《禁止对朝鲜传单法》是“破坏民主主义原则和人权的愚蠢立法”。他表示：“如果法案最终获得通过，不仅会要求重新考虑国务院发表的年度人权报告，还会要求重新考虑在《宗教自由报告》中维护韩国的民主主义价值。”他还表示：“如果法案最终获得通过，将就韩国政府在维护公民性、民主权利方面失败一事举行听证会。” 参议院外交委员会所属议员克里斯·昆斯当天从正在访美的韩国“国民的力量”党议员池成浩处听到有关禁止对朝鲜传单法的介绍后也表示了担忧。据池成浩透露，美国当选总统拜登的亲信昆斯承诺“将把该法律的问题转达给拜登的外交安保团队”。 在这种情况下，美国、英国等联合国安理会7个理事国和日本在当天举行讨论朝鲜人权状况的会议，并在会后发表联合声明谴责称：“朝鲜政权利用新冠疫情进一步镇压朝鲜居民的人权。”

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