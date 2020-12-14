浦项：“通过氢气事业到2050年实现30万亿韩元的销售额目标…主导脱碳时代”. December. 14, 2020 08:02. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 浦项制铁提出了到2050年为止构建500万吨氢气的生产体系，通过氢气领域事业实现30万亿韩元销售额的目标。也就是说，将主导生产未来清洁能源氢气，并将其用于钢铁生产，从而实现将全球变暖的主犯二氧化碳的实际排放量减少为零的“碳中立社会”。有预测称，实际上已确定连任的崔政宇会长将加快氢气事业的步伐。 13日，浦项制铁发表了“绿色氢气先导企业蓝图”，其主要内容是构建500万吨氢气的生产体系，主导脱碳时代。浦项制铁的战略是集中强化氢技术力量，包括电解水生产氢的技术和提取氢的技术等，并发展利用氢生产钢铁的技术“氢还原制铁工艺”。 以此为基础，浦项制铁计划在2025年之前将副生氢(钢铁工程产生的氢)生产能力从现行的7000吨增加到7万吨，增加10倍，到2030年同跨国企业一起生产“蓝氢”(利用化石燃料生产氢，但二氧化碳的产生最小化的氢)50万吨。在此基础上，到2040年构建200万吨“绿氢”(以新再生能源为基础生产的氢)生产体系等，到2050年完成500万吨氢的生产体系，仅靠氢气事业就能实现30万亿韩元的销售额。 浦项制铁制定了到2050年实现以绿氢为基础的氢气还原制铁所，在钢铁领域也开启脱碳•氢气时代的计划。如果氢还原制铁法被商业化，每年最多需要370万吨氢，因此有望成为国内最大的氢消费及生产企业。 与此同时，浦项制铁决定动员浦项国际、浦项能源、浦项建设等系列公司的力量，完成生产-运输-储藏-活用氢的集团内部氢事业链。浦项制铁决定明年1月成立氢气相关事业部，进行与氢气相关的钢材开发，同时在制铁所所在地设立氢气充电站，推进钢铁运输及业务用车辆的氢气车转换。

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