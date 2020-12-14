青瓦台：“10年内温室气体排放量将减少24.4%”. December. 14, 2020 08:02. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅总统12日表示：“通过《碳中立宣言》规划发表会，全体国民决心共同实践碳中立”，“韩国计划制定国民可以在日常生活中自发实践的方案，社会各部门制定并实施系统性的发展蓝图。” 文总统当天在《巴黎气候协定》签订5周年之际通过视频向联合国气候目标首脑会议发送视频讲话时表示：“韩国为了迈向‘2050年碳中立社会’，制定了同时实现碳中立、经济增长和提高生活质量的包容性蓝图。”碳中立构想是减少二氧化碳排放量，并通过营造森林等吸收不可避免产生的二氧化碳，使实际排放量变为“零”。 文总统表示：“我们还将共同努力应对国际社会的共同努力”，“为实现2050年碳中立目标，我们将在今年内制定《长期低碳发展战略(LEDS)》，并计划在2030年将‘国家决定贡献(NDC)’转换为绝对量目标方式，提交给联合国。”对此，青瓦台表示，到2030年为止，将把国家温室气体减排目标NDC比2017年的排放量减少24.4%。当初在2015年提出的NDC的目标是比2030年的排放展望值减少37%，但是将目标改为比现有排放量减少绝对量。 文总统还表示：“将把气候危机当作‘包容性、可持续增长’的机会，创造新的工作岗位，与所有国家共享‘绿色新政’的经验和成果。” 文总统之所以提出碳中立发展蓝图，是因为美国总统当选人拜登预告了美国将回归巴黎气候协定，并认为有可能强化以美国、欧洲为中心的碳排放限制。中国国家主席习近平也曾宣布“在2060年实现碳中立”。 但也有人担心“碳增税”等负担增加。韩国政府7日发表《2050碳中立推进战略》时表示，将着手研究税制和碳负担金等价格体系。

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