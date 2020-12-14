“莫利纳离开球队的话，金广铉将陷入苦战”. December. 14, 2020 08:02. by 金培中 wanted@donga.com. 有预测称，进军美国职棒大联盟的第一年即今年度过3胜1次保局成功、平均责任失分1.62的成功赛季的金广铉(32岁•圣路易斯红雀队)明年将陷入苦战。 圣路易斯体育专门媒体13日预测，在2021赛季圣路易斯队的投手踏板将面临困境。相关媒体之所以对圣路易斯队的投手踏板持悲观态度，是因为亚迪埃尔•莫利纳(接球手)和科尔顿•翁(二垒手)等球队防守核心选手成为自由签约选手(FA)。相关媒体报道说，虽然他们还没有找到新的所属球队，但回到原所属球队的可能性很小。该媒体主张，得益于他们，圣路易斯队的投手们取得了比平时实力更好的成绩。 与防守无关，今年金广铉的平均责任失分(FIP)是3.88。与平均责任失分(1.62)相差2分以上。相关媒体预测，如果下个赛季因莫利纳等队员的离开，金广铉没能得到防守上的好处，那么金广铉的平均责任失分将上升到4.32。金广铉也高度评价道，“能遇到莫利纳那样的好捕手是很大的幸运。” 与莫利纳是否继续留队无关，金广铉有望在2021赛季继续担任球队的首发核心。其他地区媒体《圣路易斯邮报》报道称，“圣路易斯队曾为了卡洛斯•马丁内斯将金广铉从首发阵容中排除出去。这是失误。金广铉不是终结投手类型，他在韩国赛场就是稳固的先发球员。” 另外，对通过“Posting系统”(非公开竞争招标)进军MLB的KIWOOM队的内野手金河成(25岁)，预测多伦多之行的媒体正在增多。《看台报告》13日评价金河成在新进军MLB的选手中排名第6位，并预测他将会前往多伦多蓝鸟队。金河成最近与多伦多王牌选手柳贤振在国内共进晚餐，这给了他很大的帮助。此前，柳贤振曾出席韩国国内的一个颁奖典礼，并表示“和金河成一起吃了饭”。该媒体还补充说，“多伦多队想在金河成与队内的最佳投手柳贤振共进晚餐后，了解他的内心想法。” 此前，加拿大媒体TSN上周也报道说，金河成有望前往多伦多。金河成到明年1月2日下午7点(韩国时间)为止，可以与30支美国职棒大联盟球队自由协商。

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