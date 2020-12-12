全球性大流行病时代，BTS获《时代周刊》“年度最佳艺人”. December. 12, 2020 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 防弹少年团(BTS)被美国时事媒体《时代周刊》评选为“年度最佳艺人”。《时代周刊》称，当所有人都因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)感到疲惫时，他们不间断地与粉丝俱乐部阿米沟通并紧密地团结在一起，这一点值得高度评价。 《时代周刊》10日(当地时间)表明了选定理由，“虽然因全球性大流行病(pandemic)全世界的演出瞬间消失，但BTS仍与粉丝们更加紧密地团结在一起”，“全球因为新冠疫情而停滞不前，每个人都陷入努力不被孤立的困境，在这一年里，他们的活动更加光彩夺目。” 《时代周刊》接着表示，“他们不再只是单纯的K-POP领袖歌手，而已成为全世界第一组合。每次出专辑的时候，都打破了很多纪录，达到了顶峰”，对BTS的活跃赋予了意义。 《时代周刊》表示，“在当今这个充满痛苦和冷笑的时代，BTS持续不断地传递出深情、团结、接受真实的自己的真诚信息”，并分析称这是BTS粉丝群体的源泉。特别是BTS摆脱了明星和粉丝的垂直关系，构建了与粉丝相互交流的水平关系，这一点得到了高度评价。 BTS成员J-HOPE(郑号锡•26岁)表示：“我想成为能够给人们带来安慰、安心、正能量的艺人。这种意志与我们的真诚相搭配。”JUNG KOOK(田柾国•23岁)表示：“我们从最底层开始慢慢上升，感觉和(阿米)一起成长了。好像知道彼此的心意。” 《时代周刊》表示：“BTS的压倒性成功表明粉丝团运作方式和消费音乐的方式正在发生巨大变化”，并认为歌手和粉丝的关系正在改变音乐产业的版图本身。BTS向今年在全世界掀起的种族歧视反对运动“BLM”捐赠了100万美元，阿米也同样捐赠了100万美元。上个月24日获得美国格莱美颁奖典礼最佳流行组合•表演奖提名的BTS，将在明年1月31日举行的颁奖典礼上挑战韩国大众音乐组合历史上的首个格莱美奖。 《时代周刊》当天共同选定美国总统当选人乔•拜登(78岁)和副总统当选人卡玛拉•哈里斯(56岁)为“年度人物”。《时代周刊》从1927年开始每年发表年度人物，虽然2018年曾选出为世界言论自由而战的“守护者”、2017年选出开启性暴力告发“Metoo”运动的“打破沉默的人们”等特定团体，但将两人选定为共同获奖者尚属首次。 《时代周刊》评价称：“在感染病、种族歧视、不平等、灾难等山火、民主主义危机交加的情况下举行的美国大选中，将改变美国故事的两人选为‘年度人物’”，“拜登当选人没有失去依靠共鸣的力量来恢复垮塌的团结的信心，而不是靠愤怒和分裂去解决问题。”特别是高龄的白人男性拜登当选人承认自己不能代表世代交替、多样性等价值，将印度和牙买加混血儿哈里斯当选人推举为美国第一位非白人女性副总统候选人。

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