孙兴慜连续2年入选FIFA最佳阵候选，将与梅西和C罗竞争世界最佳前锋. December. 12, 2020 07:54. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的“超级SONNY”孙兴慜(28岁)连续2年入选了由国际足联(FIFA)和国际足球球员协会(FIFPro)评选的男子世界最佳阵容(11人)55人候选名单。 11日，据FIFA透露，孙兴慜将在15人组成的前锋部门与C罗(尤文图斯)、梅西(FC巴塞罗那)等展开竞争。孙兴慜在本赛季英超射手榜上位居第二(10球)，本赛季各项赛事攻入13球。比C罗(12球)和梅西(7球)的进球数还要高。在17日以线上形式进行的“FIFA最佳足球奖”颁奖典礼上发表的“最佳11人”将由全世界职业足球选手投票选出，通常入选的前锋有3名。 去年孙兴慜成为首位入选候选名单的亚洲球员，但最终未能入选最佳11人阵容。 孙兴慜在此次颁奖典礼上还将挑战“普斯卡什奖”。普斯卡什奖是颁发给在去年11月到今年10月为止的进球中攻入最精彩进球的选手的奖项，由球迷投票(50%)和(50%)专家小组的分数合计后选定获奖者。孙兴慜凭借去年12月在与伯恩利队的比赛中长途奔袭73米后攻入的一粒入球成为有力候选人。 另外，孙兴慜当天在英国伦敦举行的与安特卫普队(比利时)的欧足联欧罗巴联赛小组赛J组最后第6场比赛中，以替补身份上场比赛。下半场第13分钟替补上场的孙兴慜获得两次射门机会，但均未能得分。本场以2比0获胜的热刺队以小组第一的身份晋级32强。孙兴慜将在13日与水晶宫队的英超比赛中挑战个人本赛季第14粒进球。

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