因为新冠而疲惫的心……新年里可否用古典音乐来安慰一下？. December. 12, 2020 07:56. by 柳允钟记者 gustav@donga.com. 3月以来，节目和演出阵容被大举替换、艰难度过新冠风浪的首尔市立交响乐团和KBS交响乐团公布了2021年的节目。KBS交响乐团公布了1年的全部节目，首尔市交响乐团和往年不同，首先公开了“旨在灵活机敏地应对新冠疫情”截至4月的节目。 首尔市立交响乐团1月至4月的定期演出都将在乐天音乐厅举行。从1月21日、22日成诗妍指挥莫扎特《安魂弥撒曲》开始，将进行6个节目。音乐导演奥斯莫·本斯克将于4月15日、16日以自己的长期节目《西贝柳斯的交响曲1号》为主曲亮相。4月21日和22日将指挥贝多芬第1交响曲等。 威尔逊·恩副指挥2月18、19日将指挥亨德米特交响曲《画家马蒂斯》等，林东赫将协奏斯克里雅宾的钢琴协奏曲。3月25日和26日，前首尔市立交响乐团副指挥崔秀烈和女高音歌唱家林善惠将演奏布列顿的《灵光曲》等。 KBS交响乐团将从2月4日安东尼奥·门德斯指挥的《拉赫马尼诺夫第二交响曲》开始，在首尔艺术殿堂音乐厅举行12场音乐会。包括今年2月访韩后因新冠疫情扩散而未能登上舞台的波恩贝多芬管弦乐团音乐导演迪克·卡夫坦在内，女指挥塔尼亚·米勒（5月28日）、金善旭（7月29日）、郑明勋（8月26日）、前音乐导演约尔·利维（9月17日）、纽约爱乐乐团音乐导演雅普·范·茨韦登（10月29日）将登台演出。 去年因患多发性肌肉硬化症而令粉丝们感到惋惜的德国钢琴家阿里斯·萨拉·奥特也将于11月19日（指挥家演奏曲未定）登上协奏舞台，因此备受关注。他表示：“因为对多发性肌肉硬化症的治疗有了进展，所以可以继续在舞台上活动。”

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