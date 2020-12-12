美国食品和药物管理局咨询委员会：“功效大于风险”……建议批准辉瑞疫苗. December. 12, 2020 07:56. by 纽约=常驻记者 柳在东、赵维拉记者 jyr0101@donga.comjarrett@donga.com. 美国食品和药物管理局（食品和药物管理局）的咨询机构——疫苗与相关生物制品咨询委员会当地时间10日建议该局批准紧急使用美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司共同开发的新冠疫苗。虽然还需要食品和药物管理局和美国疾病控制与预防中心的后续批准，但随着美国国内接种验证程序的完成，预计最早将从下周初开始大规模接种。 疫苗与相关生物制品咨询委员会当天的决定是针对“16岁以上人群接种疫苗产生的功效是否大于危险”的问题进行的表决。22名咨询委员中有17人赞成，4人反对，1人弃权。 美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道说，食品和药物管理局接受咨询委员会的劝告，预计将于12日批准紧急使用疫苗。即使食品和药物管理局允许使用疫苗，如果要实际接种，也要经过13日疾控中心咨询委员会表决的最后关卡。疾控中心决定在13日的投票中同时决定禁止接种对象。 如果疫苗在疾控中心的表决获得通过，最早将从14日开始在美国全境进行接种。美国卫生部长阿扎表示：“今后几周内将为2000万人接种疫苗，明年1月至3月疫苗生产后将继续普及。” 美国是当今世界最大感染国，累计确诊病例和累计死亡病例分别达到1600万和30万，这种局面能否通过接种疫苗得到改善还是未知数。9日，以国际统计网站“世界实时统计”为准，美国每天新增死亡人数为3263人，刷新了历史最高纪录。以当天为准，累计死亡人数（29.9692万人）也超过了第二次世界大战时美军战斗死亡人数（29.1557万人）。美国有线电视新闻网预测：“截止到明年4月1日，美国累计死亡人数将超过50万人。” 美国医疗体系的崩溃也将浮现眼前。美国卫生部9日表示：“上周全国至少有200家医院处于满员状态”，“由于新冠患者剧增，相当数量的医院重症监护室的病床处于饱和状态。”

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