龙山美军基地的返还已迈出第一步. December. 12, 2020 07:56. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 包括部分龙山美军基地在内，虽然韩国政府与美方就驻韩美军基地迁移问题达成了协议，但由于美军拒绝承担净化受污染环境的费用，许多基地迟迟没有返还。如今，拖延17年之久的12处驻韩美军美军基地即将归还韩国。在卢武铉政府时期的2003年，根据韩美协议的《联合土地管理计划》和《龙山基地转移协定》，美军开始返还80处美军基地，但这一次是首次返还部分龙山基地。根据当天的协议列入返还对象的80个驻韩美军基地中，尚未返还的基地现在还剩下12个。 韩国政府11日表示：“与美国举行了第201次《韩美驻军指挥协定》联合委员会视频会议，就收回12处美军基地达成了协议。”其中包括龙山基地内的运场场和垒球赛场等两处在内，龙山区的金氏营地、中区的远东工兵团用地等首尔6处、京畿基地5处和大邱基地1处。 龙山基地的整体面积（203万平方米）中，此次收回的两处是5万平方米，将首先建设成公园。韩国政府解释说：“如果一次性收回整个龙山基地，可能需要很长时间，因此决定根据情况和条件依次收回。”政府还计划，就龙山基地内的其余区域等尚未收回的12处区域与美方进行协商。 此次协议与去年12月韩国政府首先收回的4个基地一样，都是韩国政府先负担环境净化费用，之后与美方协商费用负担问题。但是，由于美方从未分担过净化费用，因此，围绕超过1万亿韩元的净化费用分担问题，韩美之间有可能出现矛盾。

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