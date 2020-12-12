仅靠公租房无法解决最糟糕的租房难问题. December. 12, 2020 07:57. . 昨天在华城东滩公租公寓园区举行的“想住的租房”报告会上，文在寅总统表示：“2022年将开启公租房200万户时代。”他还说：“还有很多住在单间、考试院等恶劣地方的人，将迁往低廉、舒适的公租房，把脆弱的居住地改造成公租房。” 这似乎是试图通过扩大公租房来突破支持率下降的最大原因——房地产问题。他还安排国土交通部长金贤美和被提名为继任部长的韩国土地住宅公社社长卞昌钦出席活动，表明即使更换部长也要维持韩国土地住宅公社、首尔住宅都市公社等公共主导的住宅供给基调。 扩大公租房是稳定弱势群体的居住和支援其生计所必需的事情。在全体住宅中，公租房比率超过今年经济合作与发展组织的平均值8%，到2025年增加到10%，在一定程度上可以期待稳定租赁市场价格的效果。问题是仅靠公共租赁无法代替居住超过30%的民间租赁市场。由于赤字结构中产生的巨额财政负担和“贫民化”副作用，欧洲发达国家也不再增加公共租赁。 即使通过“中产层想生活的租赁”改善品质、扩大对象，也很难满足“职住近接”、教育环境和重视长期投资价值的需求。上个月，针对共同民主党未来居住推进团长陈善美（音）称赞公租房，说“和我住的公寓没有区别”，结果招致“那么好的话，你去住吧”的反应，这确认了中产阶层对租赁住宅偏好度较低的事实。在宣布扩大中型租赁的“11·19”对策之后，房价、房租依然上涨，这也证明了仅靠公共主导住宅供给、房地产市场的稳定必然会受到限制的事实。 据说，卞昌钦部长候选人在人事听证会召开之前就已经向国土部下达了制定首尔市中心供给对策的指示。虽然要看会出台什么样的政策，但如果不改变“绝对不能让民间获得开发利益”的想法，住宅市场就不会有丝毫的动弹。公共部门的供给固然重要，但必须认识到，如果不使住宅市场正常恢复，最糟糕的租房难问题就无法得到解决。

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