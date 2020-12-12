“机器狗”主人再易，现代汽车收购波士顿动力公司. December. 12, 2020 07:57. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车集团将以1万亿韩元规模收购美国的机器人专门企业，正式开展机器人学事业。 现代汽车集团11日表示，最终达成协议，将从软银集团那里收购价值11亿美元(1.2万亿韩元)的美国机器人专门企业“波士顿动力”80%的股份。 根据协议，现代汽车集团和软银集团将分别持有80%和20%的股份。对现代汽车集团来说，相当于投入了约9600亿韩元。现代汽车(30%)、现代摩比斯(20%)、现代格罗唯视(10%)将分批进行收购，现代汽车集团会长郑义宣为了强化责任经营，也将亲自出资收购20%的股份。预计此次收购将经过相关政府部门的批准程序，最早于明年上半年(1~6月)最终完成。 2004年开发出具备四脚行走、跑步、爬楼梯功能的运输用机器人“big dog”的波士顿动力公司，被评价为在运用机器人时必须的自动驾驶、认知、控制等综合方面拥有世界最优秀的技术能力。 据预测，世界机器人市场到2025年为止将增长到1772亿美元(193万亿韩元)的规模，现代汽车集团将以此次收购为契机，首先进军物流机器人市场，并继续开发服务型机器人。

한국어