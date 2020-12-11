巨大执政党，得了无所不为的公调处，却失了民心. December. 11, 2020 07:35. . 共同民主党推进的高层公务员犯罪调查处（简称公调处）法修正案昨天在国会全体会议上通过。最后以187名赞成、99名反对、1名弃权通过。《公调处法》修正案的核心是，在公调处长候选人推荐委员会上剥夺在野党的否决权。即，将候选人推荐委员会的表决人数从目前的7名委员中的“6人以上”降低到“5人以上”，即使在野党两名委员反对，也可以推荐候选人。执政党的计划是，即便在野党方面没有参加公调处长推荐委员会，执政党也照样能够启动推荐委员会，强行推进公调处长候选人推荐、人事听证会，并在年内成立公调处。 公调处法处理后，文在寅总统强调：“一旦公调处设立，将在司政、权力机关之间实现牵制和均衡。”但与现实相距甚远。如果有必要，公调处可以接手检方和警方正在调查的案件，随时阻止检警调查。检警虽然受到公调处的牵制，但并没有其他能牵制和控制公调处的机关。很难找出可以认为司政、权力机关之间实现牵制和均衡的任何根据。 因为很多人担心公调处将成为领导检警的无所不为的权力机关，所以执政党把在野党对公调处长候选人的否决权作为通过法律的最重要理由之一。但是，以任命公调处长时与在野党的协商程序不顺利为由，执政党又依靠多数议席的力量单方面取消了旨在保证公调处政治中立性的最低限度的牵制装置。这等于是公开表示，没有必要看在野党的眼色行事，直接任命符合青瓦台和执政党口味的人士担任公调处长。 亲文（在寅）阵营已经传出“一旦设立公调处，检察总长尹锡悦夫妇将成为1号调查对象”的说法。这是通过公调处，要对不听政权的话、表示要随时调查活着的权力的尹锡悦进行修理的露骨威胁。因此，有分析认为，执政党加快成立公调处速度的意图可能是为了阻止检察机关对青瓦台和亲文人士进行的月城核电站、介入蔚山市长选举的调查等。与任何一个机构相比，公调处应该更加重视政治中立和程序公正，如果沦落为保卫政权的司法机关，那么它将成为人治而不是法治的黑历史。 执政党称公调处法的通过是“改革立法的完成”，并自我庆祝。他们期待，通过单方面处理公调处法，集结强硬亲文支持层，政府和执政党的支持率有望回升。但这是贪小失大。必须牢记，由于这种立法狂奔，大多数民心正在背离政府和执政党。

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