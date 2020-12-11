面向回归国际社会的美国，各国展开竞争. December. 11, 2020 07:35. by 張澤東 will71@donga.com. 尽管美国总统特朗普咬牙不肯服输和阻挠，但“拜登时代”即将到来。将于40天后就任的当选总统拜登一直在承诺，会采取与前任截然不同的行动，似乎他确实会这么做。对于海外国家来说，世界最强大国家的新总统会实施怎样的外交安保政策，会给本国带来怎样的影响，是非常关心的问题。 拜登的外交安保政策方向被象征为“美国回来了（America is back）”。他说要“领导（lead）”世界，尤其是民主阵营。与特朗普总统不同，拜登的宗旨是积极参与国际焦点问题。 他在就任之后会先着手解决哪些问题，将在剩下的时间里做出决定。世界各国为了吸引拜登的目光，或者为了在拜登就任后更有利的位置上打开关系，正在以各自的方式进行活动。 以挑衅的方式受到关注的国家是以色列。占据主流的分析认为，上个月底伊朗核科学家莫森·法赫里扎德被暗杀事件的幕后有以色列深度介入。英国《经济学人》分析称：“这很有可能是为了阻挠拜登恢复与伊朗的核协议的努力。”拜登希望恢复特朗普总统退出的伊朗核问题全面协议（JCPOA），改善与伊朗的关系。因此，伊朗的死对头以色列暗杀法赫里扎德，缩小了拜登的腾挪空间。 也有国家通过赞同拜登的政策，谋求加强关系。在特朗普任内关系疏远的欧洲最为积极。《华盛顿邮报》分析说：“在气候变化、大流行病等多个领域需要与美国合作的欧洲，为了与美国新领导人改善关系，正在加快步伐。”北大西洋公约组织（北约）在最近的一份报告中指出，中国对民主国家构成威胁。这是符合拜登对华强硬路线的内容。北约提前邀请拜登参加明年初举行的首脑会议，也是出于同样的原因。 日本也向拜登发出了邀请。日本首相菅义伟4日在记者会上表示，“在看新冠疫情的同时，（与拜登的意见）一致”，表示希望尽快举行首脑会谈。 还有一种方式是在保持沉默的同时提高紧张感。俄罗斯总统普京表示，“在美国国内法律程序结束后”才能承认拜登。朝鲜对拜登当选一事只字未提。中国国家主席习近平上个月底向拜登表示祝贺，但比西方国家晚了半个多月。这些国家似乎有意少言寡语，与拜登展开试探战。 世界各国之所以根据各自的战略发出信息，是因为拜登在任期初期能够投入外交安保的能量有限。对于拜登来说，应对新冠疫情等国内政策更为紧迫。因此，如果在外交安保政策优先顺序上被挤掉，那么重新上位可能需要很长时间。要想在拜登政府中迅速恢复特朗普总统执政期间变得松散的韩美同盟，韩国现在也应该行动起来。

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