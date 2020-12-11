“画质终结者”！三星电子推出1.7亿韩元的“110英寸Micro LED电视”新品. December. 11, 2020 07:35. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子10日公开了出厂价达1.7亿韩元的超高价电视新产品。这是三星电子家庭用电视系列中出厂价最高的。公司方面解释说，该产品堪称“画质终结者”。受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，在家中通过良好的画质和音质享受多种内容的需求增加，预计抢占新一代高端电视市场的竞争将更加愈加激烈。 三星电子10日公开了“110英寸Micro发光二极管(LED)电视”新产品。三星电子影像显示事业部开发组组长(副社长)崔勇勋当天在网上公开活动中表示：“这是一款堪称‘画质终结者’的产品。” Micro LED电视采用以微米(1微米等于百万分之一米)为单位的超小型LED灯，能够自动发光发色，是无需背光或彩色滤光片等构造的“自发光电视”。此次推出的产品面积约3.3平方米，使用了800万个以上带有RGB(红、绿、蓝)颜色的LED元件，具备了4K高清晰度。当天，三星电子方面表示：“Micro LED电视能够提供100%的色彩还原能力，使事物的所有颜色都更贴近实际。” Micro LED电视使用的材料会自动发光，这一点与有机发光二极管(OLED)相似，但使用无机物材料这一点不同。三星电子方面解释说，无机物与有机物不同，寿命(10万小时)更长，因此无需担心烧屏(关掉画面仍留有残影的现象)，可以长时间用高画质观看。三星电子计划本月内实施Micro LED电视预售，明年第一季度(1~3月)正式上市。虽然率先在韩国市场公开，但计划把上市国家扩大到中东、欧洲、北美市场等。 由于是超高价产品，Micro LED电视对全球电视市场产生的影响还是未知数。据市场调查公司DSCC透露，以金额为准，预计到2026年，Micro LED电视市场规模将达到2.28亿美元。这一数据略高于全球电视市场的0.2%。但是三星电子方面认为，在开拓和主导新市场方面具有更大的意义。也就是说，三星电子的战略是抢占初期Micro LED电视市场，提高知名度，并扩张未来高端电视市场主导权。 当天，三星电子影像显示事业部影像战略营销组组长(副社长)秋钟锡(音)表示：“即使花很贵的价钱，也有一些顾客愿意购买好的产品”，“我们已经掌握了能够制作比110英寸更小的产品的技术。”该产品在设计方面也具备了竞争力，如去除所有边框等。另外，音响方面也没有外置音箱，而是安装了能够提供生动声音的“Arena Sound”。此外，该机还具备将110英寸画面分离为4个50英寸画面的“Quad View”功能。 高端显示器市场是三星电子和LG电子展开激烈竞争的领域。LG和三星分别以OLED和QLED展开了竞争。LG还批评三星QLED不是自发光电视，因此双方之间的感情战升级。此次三星推出Micro LED电视，是为了在高端画面竞争中超越现有的格局，占据优势。LG电子计划通过Rollable(可卷式)电视等抢占超高端市场。

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