就像电影中的“美国队长”一样...法国正式开始培养超级士兵. December. 11, 2020 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 给精瘦的男性注入特殊血清注射，并放入特殊设备。因此，男性的身体长出凹凸不平的肌肉，并拥有了超过一般军人10倍的肌肉力量和体力。这是电影《美国队长1：复仇者先锋》中出现的超级士兵“美国队长”的诞生场面。 法国正式开始了这种超级士兵的培养。为了确保成为可以改变战争版图的“游戏规则改变者”的最尖端“人类兵器”，强国间的竞争将会更加激烈。 据英国广播公司(BBC)等媒体报道，法国军队伦理委员会9日(当地时间)允许本国军队利用各种移植技术和生物工程，开发和培养比普通军人拥有更高身体、认知、知觉、心理能力的“强化军人(Enhanced soldiers)”。 这又名“生物工程军人(Bionic soldiers)项目”，不仅可以开发培养对痛苦、压力、困倦、疲劳等抵抗性的技术，还可以将微芯片移植到大脑中，提高战斗所需的智能。大幅提高听力、视力等的药物、位置追踪、无需士兵间通信设备就可以联网的技术等也包括在开发对象中。顾名思义，就是制作“超级士兵”。 委员会通过报告称，“在其他国家强化军人开发正在进行中，法国也有必要跟上”，“但是禁止涉及士兵的意志和认识，以及会对人性产生影响的遗传基因改造。”法国国防部长弗洛朗斯•帕利也表示：“要应对(强化军人)投入现场的未来。” 已经有不少国家加入了超级士兵的竞争。美国国防部下属研究机关防卫高等研究计划局(DARPA)从几年前开始试验在军人大脑中植入微芯片的技术。利用纳米技术制造的人工红细胞，将身体能力极大化或忍睡的转基因技术，以及用脑波操纵无人驾驶飞机的“脑-机械接口”技术等，在美国陆续被开发出来。 中国被怀疑利用基因编辑技术加强身体能力。负责美国情报机构的国家情报局(DNI)局长约翰•拉特克里夫3日通过《华尔街日报(WSJ)》的投稿表示：“中国政府为了制造‘超级士兵’，正在对人民解放军(中国正规军)士兵进行人体实验。这是非伦理性的行为。”虽然中国外交当局反驳称“美国正在散布政治谎言”，但不断有观测认为，中国正在培养超级士兵。韩国陆军也在到2050年为止改变战争的8种游戏规则改变者中，首选超级士兵，此外自动战斗机器人、能源武器、超音速武器等也包含其中。英国广播公司(BBC)报道说：“在欧盟(EU)拥有最多国防预算的法国也将积极开发强化军人，各强国间开发超级士兵的竞争将会更加激烈。”

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