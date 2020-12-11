美国首次成功发射B-1B外挂远程导弹. December. 11, 2020 07:36. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国战略司令部当地时间9日表示，被称为“死亡天鹅”的B-1B战略轰炸机成功试射了安装在机体外部的联合防区外空地导弹（JASSM）。美国战略司令部是总管美国洲际弹道导弹等核战略武器的最高级部队。 这是美国军方继上个月底公布B-1B轰炸机在机体外部安装联合防区外空地导弹飞行的场面之后，首次展示发射导弹成功。为应对朝鲜的核威胁和中国的军事崛起，B-1B轰炸机“重拳（武装力）”的极大化工作似乎进入了正轨。自去年11月民主党候选人拜登在美国总统选举中当选后到最近为止，美国持续对战略轰炸机及隐形战斗机等核心战略武器进行性能试验，并在亚洲地区连续投入主要战斗力，这是上述军事施压的延续。 美国战略司令部下属的美国空军“全球打击司令部”4日公布了在美国新墨西哥州霍洛湾基地上空实施的B-1B轰炸机发射联合防区外空地导弹的场面。据悉，当时是安装在机体下端的非活性（拆除炸药）联合防区外空地导弹在发射后命中了地面目标。 联合防区外空地导弹是一种巡航导弹，在空中发射后以0.8倍音速飞行，能以几米误差打击地面目标。其改良型（JASSM-ER）的最大射程可达1000公里。如果在中国东海上空发射，可以打到平壤和宁边核设施。有事时，还可以在中国地对空导弹射程外攻击南中国海的导弹、雷达基地等。 美国计划将联合防区外空地导弹的射程最大增加到1600公里。美国战略司令部表示：“加强B-1B轰炸机的现代武装力量将减少执行任务过程中的危险，发挥向相关地区司令提供更多武器的效果。”

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