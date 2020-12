怪异的眼睛、扭曲的脸庞... 美国作家乔治•康多的作品来韩. December. 11, 2020 07:36. by 金民 kimmin@donga.com. 参加今年美国大选的嘻哈音乐人坎耶•韦斯特的2010年专辑封面上印有该作家的画。在令人回味无穷的绿色背景下,拿着红酒杯的芭蕾舞女演员神色慌张。虽然身体是人,但是眼睛像漫画人物一样,不知道是人类还是动物。这就是美国作家乔治•康多(63岁)的作品。 与韦斯特合作后,在韦斯特的妻子、社交网络服务(SNS)明星金•卡戴珊的爱马仕铂金包上画画,与街头时尚品牌“Supreme”一起制作滑板的康多与其说是画家,不如说是名人。得益于此,在韩国也有不少狂热爱好者的康多的20多件作品来到韩国。首尔城东区The Page画廊的《乔治-康多》展出了他的大型绘画作品和素描以及青铜雕刻等。 美国新罕布什尔州出身的康多以纽约为中心活动。在展示场展示的画作中,最近的作品《Red and Green and Purple Portrait》(2019年)是他的自画像。像漫画一样怪异的大眼睛、像是出现神经过敏的牙齿、因视角不同而扭曲的脸庞、像生气一样划出的黑色粗大的轮廓线是康多的典型风格。康多现在正在纽约举办个人画展,他就自己最近的画作解释说:“这是一部描绘关于分裂美国的不平等的作品。” 这种风格的肖像画在2010年也可以看到。康多将在英国泰特现代美术馆展示将英国女王描写成像戏子一样的人物的作品。当时接受采访时,康多还开玩笑说:“我想画女王的裸体,但被英国法律禁止了,所以没有画。” 像这样以大众所熟悉的人物为素材寻找与社会的联系纽带,就像安迪•沃霍尔描绘的玛丽莲•梦露一样,是美国流行艺术家们的典型战略。康多在一次采访中透露,自己在沃霍尔的《工厂》中担任助手,与让米歇尔•巴斯基亚和基斯•哈林关系很好。据说沃霍尔去世时,他的床边放着一张康多的画。 在展示场可以看到的2009年作品《Choo Choo》、《Michael J. Frog》、《Daffy Duck》中也能看出沃霍尔的影响。画中的主人公是漫画人物形象。康多将角色的嘴画成两个,或者像后背长嘴一样扭曲形态,营造阴郁的氛围。坎耶•韦斯特的专辑题目《我那美丽、黑暗、扭曲的幻想(My Beautiful Dark Twisted Fantasy)》与康多的作品非常搭。 2005年画的小画作是康多在驻留孟菲斯地区的时候创作的。把自己去过的餐厅、超市、演出场等以日记的形式记录下来后,在正方形画布上加标记。在画布上出现了曾吃烧烤的《Bozo's Bar-B-Q》、喝啤酒的《绿色甲壳虫》、欣赏演出的艺人《Al Green》等。与在纽约和康多同一时代活动的巴斯基亚的作品相比,好像很有意思。展示会将持续到明年1月23日。

