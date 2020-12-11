人类制造的物质 > 自然制造的生物. December. 11, 2020 07:36. by 赵承汉 东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 据调查，人类迄今为止生产的人工物的总质量首次超过了地球上自然产生的生物的总质量。据分析，人类现在每周都在生产比世界人口全部体重更重的建筑物、道路、塑料等人工物。 以色列魏茨曼研究所植物及环境科学部教授罗恩·米洛领衔的研究团队当地时间9日在国际学术杂志《自然》上发表研究结果称，人类迄今为止制造的人工物质的总质量今年首次超过了目前全世界生物总质量的1.1万亿吨。 在地球上，人类只占总生物的0.01%，但对生态界的影响是巨大的。大约1万年前的农业革命开始后，人类以砍伐森林和利用土地等方式，迅速破坏了全世界植物。1万年前达到2万亿吨的总植物量现在减少到了1万亿吨的水平。随着植物量的减少，目前人类栽培的作物总量只有约100亿吨。随着人类对地球的影响越来越大，科学家最近甚至将地质时代定义为“人类世”。 研究团队为了将人类的影响量化，从1900年开始推测了全世界生物量和人工物总质量的变化。通过文献调查和利用卫星的远程观测、模型建设，推测了生物量。人工物的定义是人类制造的固体形态的非生物。人类制造的粮食和家畜属于生物量，而加工树木制造的木材则被视为人工物。 分析结果显示，1900年人工物的总质量仅为生物量的3%。但是，随着建筑物、道路、机械等人类生产物的急剧增加，人工物的总质量每20年翻了一倍。据调查，截止到今年，人类在地球上建造的建筑物和道路约为1.1万亿吨，超过了全世界树木总质量9000亿吨。塑料总质量也达到了80亿吨，是全世界动物总质量40亿吨的2倍。 构成人工物的成分中，大部分是构成建筑物的沙子、碎石等材料和混凝土。截至1950年，作为建筑物主材料的墙砖占人工物的25%。此后，随着建筑物使用混凝土，混凝土和材料的比率迅速增加。混凝土的比率从1900年的5%增加到了今年的45%。 人工物生产量的增加率和世界性事件的趋势紧紧相连。在第二次世界大战前，年产量增长率还只有2%，但此后增长到了5%，到1973年第一次石油危机时下降到3%左右。此后一直保持着类似的增长率。据调查，截至2020年，人类年产量达到300亿吨。研究团队解释说：“相当于世界所有的人每周都会生产超过自己的体重。” 此次分析是除去人工物中人类扔掉的垃圾后得出的结果。在人类遗弃的垃圾中，如果包括经过焚烧和再利用的量，那么2013年的人工物总质量已经超过了全世界的生物量。 研究团队推算，如果这种趋势持续下去，到20年后的2040年，人工物总质量将达现在的3倍，达到3万亿吨。米洛教授表示：“这体现了地球正在变成人类世的象征性分界线”，“希望我们面对近在眼前的冲击性结果，能够更加负责任地行动。”

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