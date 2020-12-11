外援首发第一和第二投手全被抢走……斗山队该怎么办？. December. 11, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. 职业棒球斗山队面临着同时失去外援首发第一和第二投手的危机。 10日，包括《西雅图时报》在内的美国媒体报道称，今年效力于斗山队的弗莱克森(26岁)以2年475万美元(约51.65亿韩元)的条件与美国职业棒球大联盟西雅图水手队签订了加盟合同。据《Sponichi》等日本媒体报道，斗山队的另一位外援阿尔坎塔拉(28岁)也继罗哈斯(30岁•前KT)之后，很有可能加盟日本职业棒球阪神队。 去年，林德勃勒姆(33岁)转会到美国职棒大联盟密尔沃基酿酒人队时，斗山队引进了效力于KT队的阿尔坎塔拉队。阿尔坎塔拉在本赛季取得了20胜(2负)，成为了斗山队的王牌。但如果阿尔坎塔拉加盟阪神队，斗山队将重新寻找两名外援。斗山相关人士表示：“目前还没有收到阿尔坎塔拉方面的联系。” 斗山队与三星队一样，是向日本职业棒球队派遣外国选手最多的球队(4人)。左手投手莱斯(47岁)从2002年开始到2005年为止，往返于韩日(斗山-读卖-斗山-乐天)之间。以次数(5次)计算，斗山出身的外国选手是进入日本舞台最多的。除莱斯之外，伍兹(51岁•击球手)、里奥斯(48岁)、希门尼斯(40岁•以上投手)在斗山队的实力得到认可，之后进军日本职业棒球。培养出优秀的希望之星，以“聚宝盆棒球”而闻名的斗山队对日本职业棒球界也起到了“供给源”的作用。 也有分析认为，今年活跃在国内的外国选手进军海外的可能性比以往任何时候都大。因为，在新型冠状病毒肺炎疫情下，KBO联赛正常进行所有日程，在长期比赛中选手们的竞技能力得到了验证，再加上美国ESPN等媒体转播了主要比赛，因此外国球队可以充分掌握选手的信息。

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