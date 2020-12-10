特斯拉时隔三个月再次“有偿增资5.4万亿韩元”. December. 10, 2020 07:29. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 美国电动汽车公司特斯拉8日(当地时间)宣布，将进行50亿美元(约5.4275万亿韩元)规模的有偿增资。这是继今年9月公布同样规模的有偿增资计划后，时隔3个月再次进行大规模资金筹措。 据美国经济专门媒体CNBC透露，特斯拉当天向美国证券交易委员会(SEC)提交了上述内容的计划书。主管公司是高盛集团和花旗集团等10家银行。特斯拉在计划书中说，“有偿增资不是一次就能实现的，而是以偶尔出售股票的形式进行，并按市价定价。” 通过有偿增资筹集的资金将用于减少特斯拉的负债和扩大事业。因为此次有偿增资计划是在特斯拉在美国得克萨斯和德国建设汽车制造工厂等事业扩张需要投入巨额资金的时间点提出的。 通常，有偿增资会降低现有股东的股份，因此会对股价产生不利影响。但是金融投资业界内外有观测认为，特斯拉此次的有偿增资反而会对股价产生积极影响。据分析，此次有偿增资将筹集到充足的资金，有望减轻企业的债务负担。 当天，特斯拉的股价比前一天上涨1.27%，以649.88美元收盘。市价总额增至6080亿美元(约660万亿韩元)。

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