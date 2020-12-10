比根访韩之际，金与正恶言相向，只会使朝鲜的苦难加深. December. 10, 2020 07:29. . 朝鲜国务委员会委员长金正恩的妹妹金与正昨天指责韩国外交部长康京和说，“不知深浅、没有前后盘算，乱发妄言”，“似乎是想给逐渐冻结的韩朝关系带来更加冷清的冷气而发病”。她指的是康京和在不久前举行的国际会议上说“（新冠疫情）似乎让朝鲜更像朝鲜了”，出面对韩国进行了警告。这是今年6月炸毁南北联络办事处、主导断绝关系的金与正时隔6个月发表对韩谈话。 金与正的谈话是在美国副国务卿史蒂芬·比根访韩之际，以及国会全体会议处理政府和执政党《禁止对朝传单法》前夕发表的。这可能是为了进一步向韩国施压，同时吸引美国的关注。6月，金与正以低级的粗话冲在对韩攻势的最前线，后来因金正恩的保留指示而后退。今年7月，她针对美方的对话信息表示，“一定要拿到美国独立节纪念活动的DVD”，表明了朝美接触的意向，但之后便闭口不谈。 这样的金与正再次出面，是为了在美国政权交替之际，作为总管对外关系的第二号人物展现存在感，试探韩美的对应。朝鲜比任何人都对特朗普自上下下式谈判的退场感到遗憾。朝鲜对于拜登政府的上台非常紧张，指示海外使领馆不要刺激美国，也一直克制对韩国进行指责。因此，也有人（韩国统一部长李仁荣）预测“韩朝关系正在掉头”。 就像嘲笑这种期待一样，朝鲜再次由最高权力者的妹妹发出威胁信息。但事实上，其中包含着对沉闷的现实和不安的未来的焦虑感。朝鲜对于越来越紧的对朝制裁和自闭的新冠封锁状况，甚至使用了“残酷的激乱”“前所未闻的苦难”等措辞。但是一副能驯服韩国部长的嚣张气焰。这种态度不仅不会解决危机，只会加深饥饿的痛苦。

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