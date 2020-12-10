疲惫一天的面孔. December. 10, 2020 07:29. . 爱德华•马奈虽然一次也没有参加过印象主义展览，但却是印象主义的领袖和奠基人之一。生前他在巴黎美术界的嘲弄和指责中没能得到应有的评价，但在死后被尊称为“印象主义之父”和“现代主义创始人”。马奈一生创作了900多幅作品，这幅画是他留下的最后的杰作。 画中的背景是巴黎最好的社交场所“福利-贝热尔”夜总会。除了舞蹈和歌剧、杂技演出外，这里还是以卖淫而闻名的高级夜总会。画中的模特儿是一名叫苏珍(Suzon)的女性，实际上在这里工作的服务员。她身穿贴近胸部的黑色连衣裙，以吊坠和紧身胸衣尽显风采。她以漂亮、干练的外表受到顾客的欢迎。后面的镜子展现了俱乐部内部热闹的场面。打扮得漂漂亮亮的巴黎人在华丽的照明下喝酒，享受杂技表演。画面左侧可以看到在空中荡秋千的杂技演员的双脚，右侧是镜子里苏珍的背影和戴着丝绸帽子的绅士。镜子中人物的角度和大小都不自然，这是因为画家故意无视远近法，歪曲了场面。 在这幅画中值得注意的是苏珍的表情。作为接待顾客的服务员的面孔，她的表情太面无表情了。看起来连亲切微笑的能量都没有。这只不过是忍受着艰苦劳动一天的疲惫的都市劳动者的样子而已。可能是因为喝了酒，还是因为室内热气，两颊涨红了。 画这幅画的时候，马奈也因为健康恶化，正在度过最艰难的时期。面无表情地看着我们的苏珍好像代替画家说了这样的话。“累吗？我也很累。”美术评论家

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