中国官方媒体：“韩式泡菜和中式泡菜是完全不同的食物”. December. 10, 2020 07:29. by 李雪 snow@donga.com. 最近，中国媒体因引发“泡菜宗主国”争议而遭到批评，中国官方媒体也表明立场称：“韩式泡菜（Kimchi）和中式泡菜（Paocai）是完全不同的食物。”此举似乎是后退了一步，将此次争议解释为“单纯的翻译错误”。 中国官方英文报纸《环球时报》当地时间9日就两种食物的差异进行了说明：“围绕韩式泡菜和中式泡菜的争论不过是翻译错误引起的‘无聊之举’。”“虽然两种食物用中文都叫‘泡菜’，但制作方法和材料完全不同”，“发酵食品泡菜（Kimchi）代表韩国料理，而泡菜（Paocai）则源于四川省腌制蔬菜”。该报在报道中将泡菜明确标注为“Kimchi”，而以往中国媒体则没有使用“Kimchi”这一表述，而是统称为“泡菜”。 《环球时报》还报道称，应诚信女大教授徐敬德的要求，中国门户网站百度百科辞典8日删除了“韩国泡菜源于中国”的内容，并解释说“中国专家们认为这（泡菜起源争议）是‘无聊之举’”。报道还声称：“只要是百度用户，任何人都可以登记、编辑、修改（百科全书），这是这一系统问题引起的意外插曲。”报道还称，“韩国的泡菜文化拥护者拿着单纯的翻译错误，批判称‘（中国）想偷窃我们的文化’，由此引发了不和”，将争议的责任推给了韩国方面。 引发此次泡菜争议的中国官方中文报纸《环球时报》当天也报道说：“Kimchi与泡菜不同。” 围绕泡菜宗主国的争论始于上个月29日《环球时报》就中国向国际标准化组织注册腌制蔬菜法一事的报道。报道称：“中国的泡菜产业在国际市场上成了标准”，“事实上，韩国是泡菜宗主国的主张已经有名无实。”尽管韩国的泡菜和中国的泡菜是完全不同的食物，却引发了两国就泡菜标准规格展开神经战的误会。此后争议不断扩大，但中方没有做出特别的表态，仅过9天就说是“翻译失误”。 世界泡菜研究所战略企划本部长赵贞恩（音）强调：“这次情况暂告一段落，但应该长期做好应对中国‘泡菜工程’的准备”，“代表韩国的饮食文化遗产——泡菜，需要战略性的保护。”

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