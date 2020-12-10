22处驻韩美军美军基地大部分将在本月内返还. December. 10, 2020 07:29. by 申圭鎭, 韓基渽 newjin@donga.com,record@donga.com. 据悉，在韩美早巳就迁移问题达成协议但迟迟没有返还的22个驻韩美军基地中，大部分基地的返还问题将于近期达成协议。2003年卢武铉政府正式提出后，10多年来相关讨论一直停滞不前的基地返还及迁移问题似乎找到了解决点。 据韩国政府消息人士9日透露，韩美就返还问题达成协议的驻韩美军基地比一年前增加了10多个。此前一直反复协商的双方计划最迟在本月内召开驻韩美军指挥协定联合委员会，就返还问题达成协议。去年12月，韩美在该联合委员会上表示，已就返还市场基地（仁川富平）、老鹰基地和龙基地（江原原州）、霍比谢尔基地射击场（京畿东豆川）等4处美军基地达成了协议。 返还程序尚未开始或正在进行中的美军基地，大部分已经完成向京畿平泽基地的迁移，目前处于关闭状态。尽管如此，就由谁来分担土壤污染净化费用等问题，韩美之间未能缩小分歧，大部分未能在环境协商阶段取得进展。返还和迁移美军基地需要经过开始返还和协商→环境协议→返还建议→返还批准→基地迁移等五个阶段。此前，美国方面根据美国国内法，除了发生公共环境及健康、自然环境等有紧急危险的污染以外，根据美国政府不支付净化费用的原则，对费用负担表示为难。 考虑到此次返还美军基地的规模，预计韩国政府实际上会先负担环境净化费用，然后再和美国方面讨论费用负担问题。去年决定返还的4处美军基地在完成环境调查后，将从明年开始通过环境净化企业进行净化工作。 这一举动可能是由于双方达成了共识，即，如果对基地返还问题置之不理，将导致环境净化费用增加等“韩美同盟的不利因素”。也有人分析说，这是韩国政府为消除因基地返还延迟而引发的居民抗议，为实现移交战时作战指挥权必须加快龙山美军基地返还和迁移的多重目的所作的铺垫。

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