美国对参与煤炭走私的朝鲜和中国企业实施制裁. December. 10, 2020 07:30. by 任寶美 bom@donga.com. 美国财政部当地时间8日对参与朝鲜煤炭走私的朝鲜、中国的贸易公司和船舶进行了制裁。在特朗普总统任期只剩下40多天的状况下，美国仍坚持对朝鲜和中国施加压力直至最后阶段。 美国财政部在当天的声明中批评中国违反联合国安理会的对朝制裁，继续参与朝鲜煤炭走私，并宣布了制裁措施。据此，中国4家、朝鲜1家、越南1家等共6家物流公司被列入制裁名单。成为制裁对象的船舶共有4艘，船籍分别为中国2艘、香港1艘、越南1艘。这些企业及相关人士在美国境内的所有资产将被冻结，在美国境内的所有金融交易也将被禁止。 2017年7月为制裁朝鲜而制定的联合国安理会第2371号决议全面禁止朝鲜产煤炭出口，但美国认为，在中国的帮助下，朝鲜一直在走私煤炭。 美国财政部长斯蒂芬·姆努钦当天表示：“朝鲜继续逃避联合国对煤炭出口的禁令”，“（煤炭出口）是支援大规模杀伤性武器计划的主要收入来源。”他还提到了朝鲜人权问题称，“朝鲜政权经常对包括煤炭在内的矿产业进行收容所强制劳动。在增进非法核计划上剥削本国国民”。 此次制裁可以解释为，向朝鲜和中国施压，在美国政权交替时期不要采取挑衅行动。《华尔街日报》就此次制裁措施表示：“美中两国围绕经济及国家安全问题不断发生外交纠纷，而有关违反对朝制裁决议的争议加剧了美中之间的紧张关系。”

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