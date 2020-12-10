林熙贞受到巨头待遇，前两轮与科达和汤普森同组竞技. December. 10, 2020 07:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的新希望之星林熙贞(20岁)在最高权威舞台上受到了“重量级人物”的待遇，因此备受关注。 参加10日在美国得克萨斯州休斯敦冠军高尔夫俱乐部(标准杆71杆)开幕的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛大满贯赛事—美国女子公开赛的林熙贞，在9日公布的大赛第1、2轮小组赛中，与夺冠热门内莉•科达(22岁)、莱克西•汤普森(25岁，以上美国)分在同一组。科达是继世界排名第一的高真荣、第二的金世煐之后，世界第三号选手，在美国选手中排名最高。在9月举行的大满贯赛事前日空锦标赛中，直到最后一轮第4轮17号洞为止，仍以2杆优势领先，但在18号洞被李美林(30岁)追平后，在延长赛中成全了李美林职业生涯第一个大满贯赛冠军，因此被国内球迷所熟知。在LPGA巡回赛上共获得11个冠军的汤普森在去年的该比赛上排在“HotSix”李晶恩6之后获得了亚军。连续14年参赛的汤普森在本次大赛中，将带上今年美国公开赛冠军布赖森•德尚博的球童，引起了人们的关注。 科达的平均开球飞行距离为272.6码(第4位)，汤普森为271.7码(第5位)，是LPGA巡回赛上进入前五位的长打选手。林熙贞的开球距离为240.9码。虽然力量方面处于劣势，但她决心以精准的短距离击球展现自己的实力。 林熙贞通过经纪公司表示：“从周五开始有雨预报，所以有点担心，距离较长的球场会有负担”，“会维持现在的状态，尽最大努力取得好成绩。” 去年作为新人在KLPGA巡回赛上取得3胜的林熙贞在本赛季未能取得冠军后，在2日出国之前，集中进行了以推杆为主的短杆训练。曾寄予厚望的2020赛季最后4场大赛中一次都没有进入前10名，以奖金排名第8位结束赛季的林熙贞因为第一次经历挫折感，还接受了精神管理治疗。如果她在首次出战的美国女子公开赛上，面对强手获得理想的结果，预计对明年的赛季也会产生自信。

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