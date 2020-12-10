“城市就像一本只有亲自翻阅才能展现真实面貌的厚厚的故事书”. December. 10, 2020 07:30. by 孫宅均 sohn@donga.com. 曾经理所当然的存在的价值，在失去之后才能切实体会到。像去年这个时候一样，根据个人的选择和判断自由出国旅行的日子真的会到来吗？这种风越遥不可及，记录越过国境旅行故事的踏查记的代理满足也就越高。 夫妻建筑家、佳温建筑共同代表卢恩珠、林炯男最近出版的《城市人文学》(人物与思想出版社•照片)在“城市”这一标题下，将有关空间松散连接的多个故事编撰成书。和精通杂学的建筑师朋友坐在一起，一边喝咖啡，一边听他娓娓道来有趣的都市故事，传达一种心情。 对于美国西雅图、荷兰斯海因德尔、日本直岛等书中介绍的13个国家的21个城市，林代表在接受电子邮件采访时表示：“比起建筑价值，我选择了个人记忆深刻的城市，以及能够给人们讲述很多有趣故事的城市。” “人们生活在城市里，诅咒城市。它作为与自然的对立点，以非人、有害的系统看待城市，采用了奇怪的二分法。但美国建筑师路易斯•卡恩(1901~1974年)表示，好的城市是让走在街道上的少年知道自己以后想做什么的空间。城市就像一本只有亲自翻阅才能展现真实面貌的厚厚的故事书。” 即使是期盼多时想去的城市，在实际体验的旅行中也无法拥有充分的闲暇时间。作者也和其它外国人一样，利用了团体参观、出差、好不容易抽空预约的一揽子旅游方式。土耳其科尼亚的商人休息处“苏丹大客栈(Sultanhani Kervansarayi)”是在紧凑的旅游大巴移动途中，趁着20分钟的停车时间跑过去查看的地方。 “大理石雕砌的小城堡等长方形建筑的宽敞的中央庭院中，有一座像小岛一样耸立的直六面体迷你清真寺(伊斯兰祈祷室)。该建筑是1229年由叙利亚建筑家穆罕默德•伊本•卡尔万•阿尔迪马什基建造的。不是历史记录，而是可以亲眼确认丝绸之路实际存在的痕迹并触摸的空间。” 林代表说：“城市的结构是耗费好几个小时层叠形成的。用脚体验并阅读其中的秩序总是很有趣。如果可以再次去旅行，我想在爱琴海沿岸地区旅游者稀少的城市呆很久，参观土耳其以弗所(Ephesus)图书馆遗址。”

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