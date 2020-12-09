去海外拍摄天空后免税购物……“无着陆国际观光飞行”将于12日首次亮相. December. 09, 2020 07:27. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新冠疫情扩散的影响，航空旅行变得困难，各航空公司推出的“无着陆观光飞行”将于12日在国际航线上开张。 韩亚航空和济州航空8日表示，将于12日开始首次无着陆观光飞行。无着陆观光飞行是飞机起飞后在上空盘旋后返回出发地的方式，也被称为“没有目的地的飞行”。从10月份韩亚航空开始，济州航空、釜山航空、T-way航空等飞越韩半岛各地的国内航线受到了好评，接着又推出了国际航线旅行商品。 韩亚航空7日起开始销售机票，首先出动的是超大型飞机A380，航班12日从仁川机场出发，经由釜山并飞往日本九州中东部的宫崎和济州岛，然后返回仁川。济州航空推出的是从仁川机场出发，在日本九州北部的福冈盘旋后返回的航线。济州航空的航班将在本月18日、20日、25日、27日、31日和下个月2日继续飞行。釜山航空计划在本月内开通类似航线，大韩航空也正在研究相关产品。 无着陆观光飞行将经过与普通国际航班相同的出入境程序，所有乘客必须持有护照。另外，根据政府上个月推出的振兴航空及免税行业对策，每人每年可以购买600美元（酒、烟、香水另有标准）的免税品。购买免税品时，持无着陆观光飞行登机牌，可以和普通海外游客一样，在市内和网上免税店购买。航空公司免税品的销售不能在机内进行，只能提前预订。在机场的行动路线上，他们将与普通的国际航线乘客分离。抵达仁川机场后，无需进行新冠检查和自我隔离。 预计国际航线的不着陆观光飞行最远只能飞到日本九州地区。这是因为，根据政府的方针，总飞行时间必须是2至3小时，出发地和到达地限制在仁川机场。在航空和免税业界等，为了让目前几乎完全没有国际航线定期航班的地方机场、地方免税店和地方商圈起死回生，要求政府放弃仁川机场一元化政策、向地方机场开放的呼声越来越高。

한국어