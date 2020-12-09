美国女子公开赛首次在冬季举行，韩国军团27人集体出击. December. 09, 2020 07:27. by 金正勋记者 hun@donga.com. 美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季最后一场大满贯赛事美国女子公开赛将从10日开始在美国得克萨斯州休斯敦冠军高尔夫俱乐部(标准杆71杆)举行，为期4天。 今年迎来第75届的该大会，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，自1946年开始举行以来，首次在12月举行，而不是6月。由于冬天日照减少，本届美国女子公开赛前两轮比赛首次由冠军高尔夫俱乐部柏树溪球场(Cypress Creek Course)和杰克兔球场(Jackrabbit Course)两个球场联合举办，后两轮比赛将单独在柏树溪球场进行。 在5场大满贯赛事中，具有最高传统和权威的该赛事的冠军奖金为100万美元(约10.8亿韩元)，年度球员积分也比一般大赛多2倍。在156名参赛选手中，韩国选手达到27名。 朴仁妃(32岁)和金世煐(27岁)正在争夺奖金王和年度最佳球员奖。截至8日，朴仁妃的赛季奖金为118.7229万美元，以微弱优势领先排名第二的金世煐(113.3219万美元)，位居榜首。而在年度最佳球员奖积分榜上，领头羊金世煐(106分)略微领先于排名第二的朴仁妃(102分)。该比赛结束后，只剩下赛季最后一场比赛CME集团巡回锦标赛一场比赛，因此，根据该比赛的成绩，实际上可以决定各部门的排名。金世煐表达了自己的抱负，她说：“如果在US女子公开赛上夺冠，可能会更接近我所期望的目标，所以一定要夺冠。”金世煐为了集中精力参加美国公开赛，没有参加7日结束的得克萨斯精英赛。 世界排名第一的高真荣(25岁)也将捍卫自己世界排名第一的位置。根据8日发表的女子高尔夫世界排名，高真荣(平均分数7.69分)和第二名金世煐(7.38分)仅差0.31分，比上周的0.41分还要小。根据本次比赛的结果，世界排名也有可能发生变化。高真荣表示：“经受今年首场大满贯赛事美国女子公开赛的考验，虽然会有压力，但会努力打好比赛。”上个月，时隔1年多参加LPGA巡回赛鹈鹕锦标赛并重返巡回赛的高真荣，将以美国女子公开赛迎接个人本赛季第3场LPGA巡回赛。 此前，在该比赛上，韩国选手从1998年朴世莉开始，共获得过10次冠军。特别是，她们当中的许多人职业生涯LPGA巡回赛首场胜利都是用美国女子公开赛冠军来装饰的。包括去年的李晶恩6(24岁)、金珠妍(39岁•2005年)、朴仁妃(2008年)、柳箫然(2011年)、田仁智(2015年)、朴城炫(2017年)等人都属于这一行列。2008年创下该大赛最年轻冠军记录(19岁11个月零17天)的朴仁妃在2013年第二次登上了冠军宝座。以并列第二名的成绩结束得克萨斯精英赛的朴仁妃表示：“大赛前预演练得很好。”李贞恩6表示：“作为卫冕冠军，我会做好准备来参加大赛。” “新秀”时期的去年在韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛上获得3个冠军的林熙贞(20岁)和本赛季在KLPGA巡回赛上获得2个冠军的安娜琳(24岁)等人也将首次挑战该项赛事。

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