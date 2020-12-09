单方面处理放弃政治中立的公调处法，是反民主的暴举. December. 09, 2020 07:27. . 共同民主党昨天在国会法制司法委员会上接连召开案件协调委员会和全体会议，通过了《高层公务员犯罪调查处（公调处）法》修改案。修正案提交法司委仅过一天，就如同军事行动一样强行推进。执政党计划在今天的全体大会上不顾在野党的反对，强行处理《公调处法》。“国民的力量”党批判道：“这是韩国民主主义敲响丧钟的日子。” 最新公调处法的核心是在公调处长候选人推荐委员会上剥夺在野党的否决权。该条款是执政党在去年《公调处法》协商过程中承诺的“保障公调处中立性的最低限度的安全装置”，但如今却自己推翻了这一条款。如果《公调处法》经由全体会议并付诸实施，公调处长最终很有可能选定符合青瓦台和执政党口味的亲政府倾向人物。公调处一旦成立，就可以从检察机关和警方手中接手重复调查的事件，成为集检警于一体的最高层司法机关。如果这一最高权力机关的首长只顾着看有权任命者总统的眼色，那么监督“活着的权力”的《公调处法》的立法宗旨只能褪色。 公调处法的另一个毒素条款也是问题。将公调处检察官的资格条件从“10年以上”律师放宽到“7年以上”，其任期也从3年延长到7年，这引发了争议。很难避免被人指出，政府把经历较短的民律律师等亲政府倾向人士大举投入到公调处检察官岗位上，并暗示了将长期按政权意愿控制公调处的构想。 案件协调委员会规定协调意见最长可达90天，但执政党却利用多数议席召开案件协调委员会，仅90分钟就通过了《公调处法》。会议完全以不公开方式进行。这是从一开始就没有考虑进行有深度的法案审议和朝野间意见协调。紧接着召开的法司委全体会议上，从法司委员长尹昊重宣布开议到通过，仅用7分钟就一泻千里地结束了。这是彻底抛弃法案讨论等审议最起码形式步骤的反民主暴举。 文在寅总统前天表示，“希望此次定期国会能出台公调处”，执政党随即开始了立法狂奔。这样一来，拥有174个议席的执政党难免要受到指责，不要说去牵制政府，发挥的就是执行青瓦台下命立法的下属机构的作用。执政党正在强行通过符合亲文（在寅）支持者口味的立法，试图使支持率回升。但是，必须铭记，过去军事政权中才会出现的立法暴举，可能会加速民心对政府和执政党的背离。

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