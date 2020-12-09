以五方色绘画-素描相遇的“白南准”展. December. 09, 2020 07:27. by 金民 kimmin@donga.com. “今年年初去美国洛杉矶的弗里兹艺术博览会一看，白南准的作品得到了比国内更高的价值。” 这是从3日开始举行“白南准”展的首尔李安画廊代表安惠玲(音)的话。安代表说：“开始视频艺术的白南准是像波普艺术的创始人安迪•沃霍尔一样重要的作家，但至今我们还不太了解他，真是令人惋惜。” 此次展览汇集了白南准(1932∼2006年)先生的27幅作品，平面作品所占比重相对较大。画布6幅，版画10幅。在这里可以看到在电视调整画面等五方色背景上画的《无题》(1994年)或以雕塑作品为基础的版画《进化、革命、决议》(1989年)等。在绘画作品中，汉字、韩文、罗马字等文字的活用尤为突出。 安代表说：“比起装置艺术作品，更容易收藏的绘画作品在海外也很受欢迎”，“汉字和韩文也被认为是有趣的要素。” 当然，还可以看到白南准的视频碎片。展厅地下设置的《Volta》是安代表收藏了25年的作品。 “《Volta》是从詹姆斯•科汉画廊购买后一直放在家里的餐桌旁的作品。因为非常喜欢白南准，所以在他去世的那天，还举行了‘追悼仪式’，把我所拥有的作品之火全部熄灭，然后打开。《Volta》因为个人喜爱，所以不想销售。” 在成为画廊馆长之前，安代表曾是一名收藏家，从2007年画廊开馆前开始，她拥有的白南准的装置作品就有9件。安代表说：“如果是真正的收藏家，就应该收藏在美术史上已享有稳固地位的白南准先生的一幅作品。” 安代表表示，“国内收藏家唯独对故障等话题反应敏感。有必要放开胆子。” “美国作家丹•弗莱文的作品在荧光灯破碎或寿命结束时，也需要在当地订购并换掉。我也亲自做过，所以了解。比霓虹灯和荧光灯寿命更长的显像管现在是不是可以稍微让人减轻一点担忧？” 展示会将持续到明年1月16日。

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