美国媒体：“拜登选定美国首位非洲裔人士担任国防部长”. December. 09, 2020 07:28. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 《纽约时报》等外国媒体一齐报道说，美国当选总统拜登选定黑人四星将军、前中央司令部司令劳埃德·奥斯汀（67岁）为新政府首任国防部长。当初被认为是有力人选的前国防部副部长米歇尔·法拉诺伊、前国土安全部长杰伊·约翰逊等人因遭遇民主党内反对，奥斯汀迅速崛起，如果在国会获得批准，将成为美国第一位非洲裔国防首长。 奥斯汀1953年出生于南部的亚拉巴马州，毕业于陆军士官学校（西点军校），是第一个非洲裔参谋长联席会议副主席及中央司令部司令。他2013年3月至2016年4月担任中央司令部司令，与奥巴马政府副总统、掌管伊拉克政策的拜登结下了不解之缘。特别是在此次大选中，被认为是助推拜登获胜一等功臣的黑人社会积极要求新内阁拥有“黑人股份”，奥斯汀打败了原有实力候选人，成为有力人选。 奥斯汀如果就任，将带领120万名美军及诸多下属机关，并负责加强针对中国的印度太平洋地区的国防力量及军事战略等。不过，一向只在野战方面展露头角的奥斯汀，此前并没有经常出现在公开活动中，与媒体也不太亲密，因此有人指出“明星力量不足”。也有人担心，他对亚洲悬案的理解度也相对较低。 为使奥斯汀获得国会批准，拜登可能要承担不少的政治负担。在重视控制民间军队的美国，要在转业7年后才能成为国防部长。如果达不到这个条件，就要得到议会的特别豁免。特朗普政府的首任国防部长詹姆斯·马蒂斯在退役4年后的2017年1月当选国防部长，当时国会给予特别豁免，引发了争议。 曾被认为成为美国首位女国防部长的有力人选的前国防部副部长法拉诺伊，因在防卫产业工作履历、曾反对从阿富汗撤军等，遭到了民主党内强硬自由派的强烈反对。前国土安全部长约翰逊则因拘禁、驱逐非法移民者家属、利用无人机过度轰炸等问题受到了批评。

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