美国媒体：“朝鲜今年向中国走私价值4000亿韩元的煤炭”. December. 09, 2020 07:27. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 据分析，因联合国制裁而被禁止出口煤炭的朝鲜今年1月至9月向中国出口了价值最多可达4.1亿美元（约合4452亿韩元）的煤炭。有人指出，朝鲜船只还堂而皇之地悬挂国旗航行，显示对朝制裁存在很大的漏洞。 《华尔街日报》以对美国国务院官员的采访和国务院提供的卫星照片为基础，当地时间7日报道说：“朝鲜船只在过去一年里向中国宁波-舟山地区直接运送了数百次煤炭。”具体是在8月12日拍摄的卫星照片中，4艘悬挂朝鲜国旗的煤炭运输船在中国宁波-舟山港附近海域与中国船舶停泊在一起，分析认为是进行了非法转运。 据美国政府掌握的情况，朝鲜今年前9个月共出口了410万吨煤炭。假设以每吨80美元至100美元的价格销售，出口额将达到3.3亿至4.1亿美元（约合3583亿至4452亿韩元）。《华尔街日报》报道称，以美国为首的国际社会虽然对朝鲜非法转运采取了共同监视态势，但朝鲜船舶还是挂着国旗航行。此前，朝鲜曾采用动用外国籍船舶、更换船舶名称、关闭船舶位置识别装置等回避手段，但现在却明目张胆地非法转运。 美国方面批评说，这是中国无视联合国制裁而发生的事情。美国国务院高层官员说：“自2017年联合国安理会通过制裁决议以来，首次亲眼目睹了从朝鲜直接向中国运送煤炭的巨大变化”，“中国和朝鲜不再为逃避制裁监视而努力伪装。”

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