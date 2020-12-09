专栏：请记住驴子. December. 09, 2020 07:28. . 文学有时是对社会弱者的迫害记录。被称为法国伊索寓言的让•德拉方丹的《患疫病的动物》作为迫害的记录毫不逊色。特别是在像现在这样无法控制病情的情况下发生的迫害的记录或讽刺。 动物们正被瘟疫折磨得死去活来。他们认为瘟疫是上天赐予的蜜蜂。虽然这是错误的解释，但这是把某人当作替罪羊。动物之王狮子召集会议就是出于这种原因。狮子表示，只有把犯过最大罪的动物作为祭品献出去，才能稳定病情，并表示要先坦白自己的罪行。他称自己吃了没有任何过错的羊，甚至吃了牧羊人，并提议如果有必要，自己将成为牺牲品。于是狐狸对狮子说：“大王您没有错，试图凌驾于笨羊或动物之上的过分的牧羊人有错。”其他动物拍手赞同那句话。老虎、熊、野猪、狐狸、狼等肉食动物也以这种方式脱罪。 最后轮到驴子了。驴子坦白说，因为太饿，曾到修道院草地啃过草。这时狼勃然大怒。“你说什么？吃了别人的草吗？”狼说驴犯下了侵犯神圣私有财产的最大罪。其他动物也赞同这种意见。就这样驴子就成了牺牲品。也就是说，他们用伪善和自欺欺人让驴成为牺牲品并祭献出去。 故事就这样结束了。“根据你的强大和软弱，法庭将判决你无罪或有罪。”虽然寓言似乎过于冷嘲热讽地描写社会，但人类的历史却离不开强者们把没有力量的社会弱者当作替罪羊的集体暴力。文学时不时唤起和哀悼那头驴，那只替罪羊，并主动提出法国学者勒内•吉拉尔所说的“迫害的文本”。

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