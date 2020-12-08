新罗女性也喜欢围棋……庆州44号古墓中出土200多颗围棋棋子. December. 08, 2020 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. “这次发掘的文物中最有意思的是围棋棋子。古墓的主人公应该是女性，也就是说围棋在新罗时期也不是男性的专有物。” 7日在网上举行的记者招待会上，文化遗产厅国立庆州文化遗产研究所研究员沈贤哲如是说。当天的座谈会是介绍庆北庆州市蓝井地区(今皇吾洞、皇南洞、仁旺洞一带)新罗古坟群44号墓发掘成果的座谈会。在该墓穴中，金铜冠、金环等装饰品、以及石臼、杵、云母等与围棋棋子一起被发掘出来。 据推测，44号墓的主人公是身高150厘米左右的新罗最高阶层的女性。四排编织金、银、玻璃珠后系上勾玉(韩国古代首饰之一)的胸挂，是只有在天马冢等最高阶层的坟墓中才能确认的设计。另外，由于金铜冠、耳环、手镯等装饰品较小，很有可能是未成年人。 据推测，这是一种直径1~2厘米、厚0.5厘米左右的小石头，没有加工过的痕迹，应该是直接采集了天然石。 国立庆州文化遗产研究所学艺研究师全京孝表示：“三国史记和三国遗事中，有很多擅长在新罗下围棋的人，因此有传闻说在中国派了使臣”，“统一新罗时代的孝成王在登上王位之前，也有与亲近的人下棋的记录。” 此前，新罗时代的围棋棋子只在皇南台冢南坟、天马冢、金冠冢等最高阶层男性的积石冢木椁墓中出土。虽然历史记录中没有只有男性下围棋的说法，但从期间的发掘结果和传统观念来看，围棋被认为是男性的专有物。但是，通过此次发掘，可以解释为新罗女性也下过围棋了。 另外还发现了数十件用吉丁虫的翅鞘叠成的装饰品。用2个绿色和金色光泽的吉丁虫翅膀叠成水滴状，边缘用金铜板固定。吉丁虫在三国时代曾广泛栖息于东亚地区，但目前在韩半岛是濒临灭绝的生物。据推测，该装饰品可能被用在马具上。 44号墓的发掘工作还没有结束。国立庆州文化遗产研究所所长李钟勋(音)表示：“将确认副葬柜中层层堆积的文物的真面目，复原积石冢木椁墓的结构和建造过程，并公开其结果。”

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