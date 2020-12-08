美国国会超党派强化“牵制中国”…… 韩国不再是“私营企业的事情”. December. 08, 2020 07:42. . 美国国会制定的2021财年国防授权法案中，新设了旨在牵制中国的“太平洋遏制构想”项目，分配了22亿美元（约合24000亿韩元）。该法案还规定，对于使用华为、中兴等中国企业的第5代（5G）技术的国家，应重新考虑美军兵力和装备的部署。在拜登政府上台之前，美国国会要求针对中国采取更加强硬的应对。 美国国会超党派制定的此次授权法案要求政府制定应对中国军事崛起的大规模军事力量防范增强计划，同时要求盟国事实上也加入中国包围网。美国国会每年都在各个领域提高牵制中国的力度。这次也是与政权交替无关，要求政府制定周密的军事战略。 拜登政府的中国政策虽然还没有具体化，但很多人预测，与特朗普政府的突发性、单方面的应对不同，可能会采取制度性、多方面的接近。即便如此，也不会改变把美国利益放在首位的鹰派基调。当选总统拜登标榜“为中产阶层服务的外交政策”。他还表示，不会急于取消特朗普执政时期对中国征收的关税，并有意将其用作今后处理中国的杠杆。 在提倡首脑间直接交易和双边谈判的特朗普政府时期，反而有不少分析人士认为美中关系会发生戏剧性的转变。但在以规范和价值为先导的拜登政府，美中对抗很有可能因长期趋势而变得慢性化。而且拜登式重视同盟的政策很有可能认为盟国的参与是理所当然的。此次将美军部署和中国产技术相联系的《国防授权法》可能只是开始。 此前，韩国政府对美国提出的排除华为的要求表示：“这是民间企业决定的事情，很难直接参与。”与宣布赶走华为的英国和澳大利亚、承诺加强保安的日本相比，韩国表现得十分放松。其中还包含着美中矛盾不会一直持续下去的茫然的期待。但是，这种乐观情绪现在应该收起来了。韩国不能再成为观望者、政府也不能把这件事归为“企业的事情”的时间节点正在到来。

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