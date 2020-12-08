领导者的最可怕敌人. December. 08, 2020 07:42. . 1812年6月24日，据一名目击者说，一支从未见过的灿烂的军队开始了进军。他们是拿破仑指挥的侵略俄罗斯军队。兵力最少为30万人。不仅是法国，从处于拿破仑统治下的欧洲多个国家征集到的欧洲联合军也包括在内。 辉煌灿烂的军队在俄罗斯的土地上凄惨地没落。超过20万人死亡。拿破仑抵达立陶宛维尔纽斯后，立即烧毁了所有军旗，并和少数护卫兵一起率先逃往巴黎。理由是为了防止可能在巴黎发生的军事政变。他刚走，气温骤降，留下的士兵束手无策，冻死了。此时虽然距离拿破仑彻底没落还有3年时间，但历史学家们却认为拿破仑的命运已由俄罗斯远征的失败决定。 “请小心。俄罗斯的土地会吞噬你们的军队。”俄罗斯人经常说，自己最好的武器就是俄罗斯的广阔及其本身。再加上酷暑和寒冷，大多数是农民的俄罗斯人经常在保卫自己的国家和土地上发挥出非常的献身精神和团结力。 拿破仑不可能不知道这些因素。但是为什么如此危险地远征呢？拿破仑实现的帝国还不完整。他认为征服的国家缺乏忠诚心的原因，是英国和俄罗斯的存在。他判断，如果这两个国家继续存在并冲动行事，自己的帝国就不会停止不安的反叛之心。 就算这一判断是正确的，但拿破仑试图用战争来解决问题是个失误。因为以当时的军事力量，征服俄罗斯是毫无道理的。拿破仑也知道这一点，他内心的恐惧引发了多次失误，损失翻了几番。 这是没有效果的方法，但伟大的独裁者却执着于这一解决方案。权力会把自己疏外。然后用自己曾经成功的方式来毁灭自己。对于领导人来说，最可怕的敌人就是自己的权力。 历史学家

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