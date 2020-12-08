朴轸永打造的“NiziU”组合在日本一出道就引起大轰动. December. 08, 2020 07:42. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 韩国JYP娱乐公司和日本索尼音乐携手推出的9人组日本女子组合“NiziU”一出道就在日本掀起了旋风。虽然组合成员都是日本人，但选拔及培养过程都是以K-POP方式进行的，因此有评价认为“韩流的本土化正在形成”。 2日发售的NiziU的出道单曲《Step and a step》在发行第一周就售出30万张以上，有望在8日发表的日本著名音乐排行榜“Oricon”周单曲排行榜上登上榜首。NiziU的专辑销售量在日本大众音乐史上在女子组合出道曲中高居第2位。 NiziU的人气在线下也能感受到。上周，东京代表性旅游景点东京晴空塔为了庆祝NiziU的出道，在3天内用组合的象征色彩虹色实施了灯饰。东京的代表性繁华街新宿站内被NiziU的海报所覆盖。平均收视率超过40%的日本代表性年末广播NHK《红白歌会》破例决定让刚出道的NiziU出演。前外务省外务审议官田中均最近还在有关韩日关系的专栏中把NiziU描述为改善韩日关系的象征。 NiziU是在JYP娱乐公司在日本进行的选秀中选拔9名日本人后，经过“韩国式”训练后诞生的。虽然“硬件”是J-POP，但“软件”内核是K-POP。继歌手直接进军(第一次韩流)、引进外国成员(第二次)之后，这次又被评价为韩流本土化(第三次)事例。有评价认为，韩国K-POP培养体系不再止步于偶像歌手的进军，而且以刀群舞、完成型偶像为代表，其本身已经登陆日本。 对此，“K-POP标杆管理”也在出现。日本男性新人偶像组合“Snowman”最近以韩国作曲家的歌曲展开活动，全面展示了刀群舞等K-POP风格。男子偶像组合企划公司“杰尼斯”像韩国企划公司一样，在YouTube上接连公开了MV和表演视频。Oricon副社长名畑俊哉对东亚日报表示：“最近K-POP不仅仅停留在K-POP上。成员们的国籍也多种多样，积极接纳美国流行音乐市场的音乐等，已经全球化(不仅是日本)，还受到了世界市场的关注。”

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