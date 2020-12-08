孙兴慜攻入25米远雷霆世界波助球队重回榜首，“今天不能再谦虚了”. December. 08, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我今天不能再装谦虚了，虽然我很想说这是个运气球，但如果再这么说，别人会说什么呢。” 在英格兰足球超级联赛(EPL)的代表性对手托特纳姆热刺队和阿森纳队的“北伦敦德比”中，孙兴慜(28•托特纳姆热刺队)攻入一粒梦幻般的进球，脸上始终挂着微笑。虽然平时被评选为受勋选手，但一直表现出低调姿态的他，当天却表现出了强烈的自豪感。他在接受球队采访时说：“在比赛之前上传到社交网络服务(SNS)上的我们队过去与阿森纳队的精彩视频中，我的进球没有入选。希望我今天进球的场面能够被使用一辈子。” 7日，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与阿森纳队的英超主场比赛中，孙兴慜攻入了“精彩绝伦的进球”。上半场第13分钟，孙兴慜接到哈里•凯恩的传球后开始带球突破，在点球区左侧附近，他试图了一脚右脚搓射。皮球划了一条完美的曲线飞行约25米后窜入了对方球门。为了防止雷霆般的射门，身高190厘米的阿森纳门将贝恩德•莱诺奋不顾身地扑了过去，但未能阻止皮球进入网内。这是孙兴慜在对阵阿森纳队的比赛中攻入的第3粒进球(包括英超、杯赛在内)。托特纳姆热刺队赛后在推特上上传了这一场面，并留言称“这个进球绝对不会被忘记”。 得分位置是孙兴慜多次进球后被称为“孙兴慜区域”的地方。小时候，他每天和父亲一起在禁区外围左右两侧反复练习200次射门，以此来提高得分能力。孙兴慜表示，“这是我在进行多次练习的位置上攻入的进球。我们队的第一个得分机会转化为进球，感到非常高兴。”孙兴慜进球后，托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥向坐在观众席上的儿子转过身，展开双臂庆祝，他说：“儿子的表情也很吃惊。这是一个惊人的进球。”英国广播公司(BBC)也评价说：“这是‘世界级明星’孙兴慜展现出的梦幻般的终结方式。” 托特纳姆热刺队在上半场第46分钟攻入凯恩打进本队第二粒进球，凭借本场攻入1球和助攻1球的孙兴慜的耀眼表现，球队以2比0战胜阿森纳队(第15位)，再次登上了联赛榜首位置。孙兴慜本赛季英超联赛已攻入10粒进球(包括欧联杯等在内共13球)，连续5个英超进球数达到两位数。美国ESPN FC通过推特表示：“孙兴慜的个人进球数与阿森纳队本赛季全队的进球数(10球)一样。”继多米尼克•卡尔伯特-勒温(埃弗顿•11球)之后，孙兴慜排在联赛射手榜第二位。 孙兴慜表示：“因为这是与阿森纳的同城德比，所以想在进球机会到来时，给球迷一个明确的结局。”同时，以北伦敦地区为纽带的热刺队和阿森纳队的比赛不仅是球员，球迷也展开了激烈的神经战。为了防止夜间发生的暴力事件，伦敦北部的德比通常在白天举行。过去效力于托特纳姆热刺队的李荣杓表示：“在托特纳姆的俱乐部会馆不能穿红色(阿森纳的象征色)衣服。在托特纳姆的圣诞节派对上，圣诞老人的帽子也是蓝色的”，说明了两队之间强烈的竞争意识。 在新型冠状病毒肺炎疫情下，托特纳姆热刺队当天时隔9个月进行了允许部分观众入场的比赛(2000人入场)。托特纳姆热刺队的主场球迷在痛快的一击之后，为下半场第43分钟被替换下场的孙兴慜起立鼓掌。孙兴慜表示：“我们的球队和球迷配得上比3分更多的东西”，“虽然赛场上只有2000名球迷，但是助威声好像比2万名观众还要大。”

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