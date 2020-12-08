美国议会就牵制中国构想制定2万亿韩元国防预算. December. 08, 2020 07:43. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国议会在包含2021会计年度国防预算案的《国防授权法(NDAA)》法案中新设了“太平洋地区构想(Pacific Deterrence Initiative)”项目，并分配了22亿美元(约2.38万亿韩元)预算。事实上，美国新设了针对中国的国防预算，这预示着明年1月拜登政府上台后，美国将继续采取强硬的对华政策。 据《华盛顿邮报》(WP)6日(当地时间)透露，参众两院提出的NDAA法案中，关于印度太平洋地区的部分增加了“太平洋遏制构想”项目。法案规定，国防部长要制定包含地区内美军驻扎兵力现代化及强化方案的计划，并与印度太平洋司令部进行协商，在2021年2月15日之前向议会提交包含上述内容的报告书。法案明确规定：“这一构想是为了强化美国在印度太平洋地区的威慑力、国防力和准备态势，并为了确保区域内同盟及伙伴国家，执行优先考虑的活动。” 如果该法案得以实施，美国为了提高在印度太平洋的威慑力，很有可能不缩减驻韩美军，而是维持下去。另一方面，也有分析认为，美国向韩国施压，要求韩国加入反华联合阵线。

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