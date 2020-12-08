韩国政府将向2000万户家庭普及电动车充电器 . December. 08, 2020 07:43. by 具特敎 kootg@donga.com. 韩国政府推出了推进碳中和的战略，其内容包括到2050年为止向全国2000万户家庭普及电动车充电器等。这些资金将通过筹集新的气候应对基金来调剂。但有人指出，在没有具体费用计算和政策手段的情况下，只提出大框架的方向，有可能加重企业的不确定性，或只是宣言性水平的路线图。 主管经济的副总理兼企划财政部长洪楠基7日在政府首尔办公大楼发表《2050碳中和实现战略》时表示：“如果碳中和是不可避免的课题，那么为了我们下一代，应该果断地采取先发制人的措施。”碳中和是将温室气体排放量和吸收量相等，使净排放量变为“零”。 政府提出了三大政策方向：经济结构的低碳化、新希望低碳产业生态系统的形成、向碳中和社会实现公正转换。 首先是着手打造把碳排放量占据绝对的内燃机车辆转换为电、氢汽车等环保车的基础。到2050年为止，将向全国2000万户家庭普及电动车充电器，在各主要据点设置2000多个氢气充电站。铁路、船舶也为了转换为无碳燃料而引进环保革新技术。对新建筑实施适用加强标准的“零能源建筑”义务化，最大限度地减少能源的使用。 同时，政府还制定了培育充电电池和生物等低碳新产业、抢占世界市场的目标。到2050年为止，将把目前处于小规模实证阶段的绿色氢气的比重提高到全体氢能的80%以上。绿色氢气是在电解水的过程中获得的氢气，没有二氧化碳等污染物质。 政府为了实现三大政策，将新设气候应对基金（暂称）。该基金将用于支援碳中和相关投资和因碳中和转变而受害的产业或劳动者。政府将综合研究税制、负担金、排出权交易制等，筹措财源，并将从明年起开始相关研究工作。 部分人指出，政府只是提出了抽象的目标，并没有出台具体的财源筹措方案和政策手段，只会引起企业的混乱。当天，洪楠基就实施碳税、上调柴油税和电费等问题表示，“这是应该进一步研究的课题”，没有给出明确答案。 首尔大学环境研究生院教授洪钟浩（音）指出：“如果减少内燃机，那么是10年后全面退出，还是提高油类税，引导环保车等，并没有具体的方案。”产业研究院最近推测，如果推进到2050年实现碳中和，制造业生产最多将减少44%，雇佣将减少134万人。

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