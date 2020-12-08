美国提高对朝鲜和中方的“军事施压”水平，两架F-22战斗机从关岛靠前部署到冲绳. December. 08, 2020 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在上个月确定民主党候选人拜登在美国总统选举中获胜后，美国针对朝鲜和中国的军事压力在明显上升。美国一方面接连进行战略轰炸机、隐形战斗机、最新型拦截导弹等核心战略武器的性能试验，另一方面果断在亚洲地区投入主要战斗力，形成紧紧勒住朝中两国的局面。 据多家军用飞机追踪网站透露，美国空军的两架F-22隐形战斗机6日从关岛靠前部署至日本冲绳嘉手纳基地。上个月中旬从美国本土转移到关岛的7架飞机中，有2架转移到了韩半岛附近的驻日美军基地。 嘉手纳基地是韩半岛发生紧急情况时打击朝鲜战斗力的核心启动基地。F-22在起飞1个多小时后，可以在躲避雷达捕捉的情况下清除朝鲜的核导弹基地和指挥部。 7日,有“死亡的天鹅”之称的一架B-1B战略轰炸机从关岛飞至接近韩半岛的日本附近东海上空。似乎是此前4日从美国本土经由日本附近被部署到关岛的两架B-1B轰炸机中，有一架已经开始了作战任务。 就在不久前，美国参谋长联席会议主席马克·米利不久前在与布鲁金斯研究所的访谈中担心朝鲜会发起相当大的挑衅，因此很多人分析认为这是对朝鲜的警告。 韩国军方内外认为，拜登政府明年1月即将上台之前，美国一方面为遏制朝鲜的挑衅，另一方面为牵制中国在地区内的霸权，开始大举“炫耀肌肉”。 实际上，美国大选后，美国在关岛部署7架F-22隐形战斗机、实施假想朝鲜威胁的首次海上拦截洲际导弹试验、首次B-1B外挂空对地导弹等，展示美国军事优势的步伐非常密急。美国后来还公开了今年8月进行的F-35A隐形战斗机的改良型战术核弹（B61-12，掩体炸弹）投掷试验。 韩国军方消息人士表示：“拜登政府一方面要消除在应对朝鲜挑衅和中国的霸权挑战方面比特朗普政府更为软弱或不温不火的担心，同时还向朝鲜和中国发出不要误判的信息。”

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