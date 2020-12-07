被认定有组织地毁灭证据的核电站调查，不要再说三道四. December. 07, 2020 07:56. . 4日，牵涉决定提前关闭月城1号核电站，删除了青瓦台报告文件的两名产业通商资源部公务员被拘留。他们在去年12月与监查院监查官面谈的前一天即周日深夜来到办公室，删除了444个相关文件，对于这种行为，法院认为有组织地毁灭证据的可能性很大。 此前，执政党对继监查院监查后检察机关对核电站进行调查表示强烈反对，称“这是检察机关试图干涉政府重要政策的严重滥用检察权行为”。执政党主张，因此，应该更加强有力地推进检察改革，主导滥用检察权的检察总长尹锡悦应该辞职。在执政党看来，对于文在寅总统作为大选公约提出的、就任后又作为重要政策推进的脱核电政策，有所谓的“政治检察”在带头进行诋毁。 两名产业部公务员被拘留的原因，是随意销毁在执行政府政策过程中形成的重要文件，妨碍监查院的监查，犯下了违法行为，而且有可能毁灭证据。检察机关的调查也是从监查院在监查过程中确认的文件销毁行为等以发送调查参考资料的形式实际上委托调查开始的。文件里究竟是什么内容，需要在休息日深夜抓紧时间大量销毁？调查并确认其背后有谁，是不管是监查院还是检察机关作为司政机关应尽的责任。 不管是总统公约还是重要政策，在法律的框架内合法推进，这才是法治。因为是大选胜利后履行包含国民意愿的公约的政府核心政策，所以即使有非法行为也不要动一根毫毛，要保持沉默的认识，才是政治权力掩盖私法的破坏法治行为。执政党主张检察机关想要爬到当选总统的头上，但实际上是权力凌驾于法律之上的时代错误观点。 甚至一些执政党人士声称，法院批捕是“滥用司法权滥用”。共同民主党议员禹元植前天在脸书上指责称，“监查院为了将政权逼入绝境，甚至法院也支持了检察机关的行为，这实在令人遗憾”，称这是滥用司法权。这是典型的分帮结派式阵营理论：如果违背政权的意愿，那么无论是监查院、检察机关还是法院，首先要臭骂一通。最近的民心离叛，正是出于以民主化势力自居的执政党反而无视作为民主主义基本的法治的行为。不要总是想阻挠检察机关的调查，而是应该表现出懂得区分政策正当性和非法行为、具有执政势力样子的姿态。

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