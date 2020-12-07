特朗普幕僚们的大逃亡，短暂权力的苦涩背影. December. 07, 2020 07:56. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 上周，美国白宫战略沟通局局长阿里萨·佩拉辞职的消息在华盛顿受到了关注。佩拉曾担任副总统彭斯的发言人、国防部发言人等职务，是3年多来对外传递特朗普政府信息的主要参谋之一。这一人物的辞职，被认为是“白宫大逃亡”正式开始的信号。 据说，佩拉计划不久后开办政治和国防领域的咨询企业。佩拉在辞职的辩词中表示，“为至今为止所做的漂亮行为感到骄傲”，但在距离明年1月20日正式权力交接还有6周的情况下提交辞呈，听起来并不真实。更何况，其所侍奉的特朗普总统至今仍未承认总统选举失败。 一直在白宫防控冠状病毒工作组任职的顾问斯科特·阿特拉斯也在大致相同时间里向特朗普总统递交了辞职信。他是亲特朗普的人士，虽然是医疗专家，但他贬低戴口罩的重要性，称关闭学校的行为为“歇斯底里之举”。美国国防部在上个月国防部长马克·埃斯珀走人后，负责政策的副部长、负责情报的副部长等高层军队人士相继辞职。 面对记者“主要参谋难道不应该无论如何都留守到最后一刻不是吗？”的提问，特朗普政府一名官员表示：“反正再过一个月左右，都要成为失业人士，都想着尽快和特朗普总统保持距离，好找到新的职业。”派遣到白宫工作的另一个部门官员的话也大同小异。特朗普总统还在主张在总统选举中获胜，因此难以明目张胆地准备出去，但似乎大家都在暗中寻找下一份工作。他说：“虽然部门里有派遣公务员回去的地方，但政务职人士却接二连三地成为无业者”，“气氛非常不安。”大家都说彼此处境相似，很难指责对方是“背叛”。 随着白宫人士的逃离，白宫西翼将以更快的速度空下来。本来就乱七八糟的特朗普政府的跛脚鸭现象也会加速发展。但是，对于生计攸关的人来说，这又算什么要紧事呢？各自逃生的竞争已然开始。据说，他们主要觊觎的是州议会或华盛顿的智库、咨询公司。而且还是局限在共和党倾向的机构。业务领域相同的同事之间的竞争非常激烈。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，大部分这样的职位到明年1月份就会结束招聘。部分参谋可能已在抱怨：“因为总统的不服（选举结果）宣言，错过了寻找更好的工作的时机。” 留到特朗普总统任期最后的参谋大部分都是特朗普的忠仆。他们不顾媒体的严厉批评和沸腾的舆论，按照他的要求推行了无理的政策。其中有不少人士因为撒谎、诡辩和无视法律秩序的各种行政措施令美国人感到厌倦。 这样积累的话和行动会成为记录，会跟随他们很久。难道他们不知道，把它们正当化的权力的甜蜜，终究只是一瞬间的事情吗？这不仅仅是美国的故事。

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